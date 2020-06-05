Португальский лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду модифицировал свои футбольные бутсы – теперь нападающий использует регбийные шипы вместо обычных. Он не первый футболист, который прибегнул к таким изменениям в обуви.

Изменения в обуви заметили журналисты издания Tuttosport, которые наблюдали за тренировками туринского "Ювентуса".

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Модификация бутсов от Роналду

На последних тренировочных занятиях Роналду носил слегка измененную обувь по сравнению с моделью, которую он обычно использует (Nike Mercurial Superfly), в частности с весьма необычными шипами.

По словам журналистов, 35-летний португалец перешел на регбийные шипы для увеличения скорости и лучшего сцепления с газоном.

В этом сезоне португалец провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забив 25 мячей и отметившись четырьмя ассистами.

В Серии А футболист занимает вторую строчку в гонке бомбардиров. Его "Ювентус" единолично возглавляет турнирную таблицу.

Добавим, что регбийные шипы раньше использовал нападающий "Монпелье" Анди Делор – ему удалось разогнаться до 36,8 км/ч и установить скоростной рекорд Лиги 1.