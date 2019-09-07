Литва – Украина: Зинченко и Марлос забивают за украинцев (видео)
В матче между сборными Литвы и Украины в отборе на Евро-2020 украинцы вышли вперед уже в дебюте встречи. А потом забили и второй гол.
На 7-й минуте встречи Марлос отдал пас на Зинченко. Яремчук был в офсайде, но не Александр. И пока литовцы сигнализировали о положении вне игры, Зинченко четко реализовал момент.
К слову: Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
Видео гола Зинченко в ворота сборной Литвы
На 27-й минуте забил сам Марлос. Полузащитник отобрал мяч у соперника, качнул защитника (там в эпизоде помог Яремчук, который отвлек внимание игроков), а после того на рывке вошел в штрафную и пробил в угол ворот.
Видео гола Марлоса
Источник: 24 канал
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