Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020

Матч между сборными Люксембурга и Украины состоится в понедельник, 25 марта. Игра начнется в 21:45.

Сборная Люксембурга в предыдущем матче победила Литву. Украинцы сыграли вничью с португальцами. Поэтому именно Люксембург после первого тура стал лидером группы B в отборе на Евро-2020.

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Сборная Украины перед матчем понесла несколько потерь. В матче за "сине-желтых" точно не сыграют Марлос и Артем Кравец. Оба футболиста уже покинули расположение сборной.

Матч начнется в 21:45. Тестовая трансляция матча будет здесь.