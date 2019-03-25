Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
Матч между сборными Люксембурга и Украины состоится в понедельник, 25 марта. Игра начнется в 21:45.
Сборная Люксембурга в предыдущем матче победила Литву. Украинцы сыграли вничью с португальцами. Поэтому именно Люксембург после первого тура стал лидером группы B в отборе на Евро-2020.
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Сборная Украины перед матчем понесла несколько потерь. В матче за "сине-желтых" точно не сыграют Марлос и Артем Кравец. Оба футболиста уже покинули расположение сборной.
Матч начнется в 21:45. Тестовая трансляция матча будет здесь.
Источник: 24 канал
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