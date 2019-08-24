Львовская "Галичанка" выиграла Суперкубок Украины по гандболу

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Львовская "Галичанка" выиграла Суперкубок Украины по гандболу

24 августа львовская "Галичанка" и ужгородские "Карпаты" сыграли в матче за Суперкубок Украины по гандболу.

Бой между соперницами вышел только в первой половине встречи, который закончился со счетом 15:13. Во второй половине львовянки не оставили шанса гандболисткам "Карпат", забросив 17 мячей. Те смогли ответить лишь семью точными бросками.

Галичанка – Карпаты 32:20 (15:13)

Поэтому Суперкубок Украины по гандболу остается во Львове.

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Стоит добавить, что это уже третий трофей "Галичанки" в этом сезоне. Сначала команда завоевала золотые медали чемпионата Украины, отвоевала у "Карпат" Кубок Украины, не отдали и Суперкубок. Напомним, что розыгрыш гандбольного женского Суперкубка Украины проходил в четвертый раз, и все разы его неизменно выигрывала львовская "Галичанка".

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Теги: Гандбол Спорт
Источник: 24 канал
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