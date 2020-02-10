Манчестер Сити – Челси: прогноз букмекеров на матч АПЛ

10 февраля на "Этихад Стэдиум" в Манчестере состоится центральный матч 26 тура чемпионата Англии между местным "Манчестер Сити" и лондонским "Челси". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

На неделе "Манчестер Сити" впервые за долгое время стал лидером АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили "Эвертон" и обошли "Ливерпуль" благодаря лучшей разнице голов. Челси после 25 туров занимает 4 позицию в чемпионате. Подопечные Маурицио Сарри на 2 очка опережают "Манчестер Юнайтед" и на 3 – "Арсенал".

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Букмекеры отдают предпочтение именно "Манчестер Сити". На то, что победят хозяева поля в William Hill выставили коэффициент 1,47. На победу "Челси" – 6,50. Ничья в этом матче – 4,50.

На победу "Мансити" в этом матче эксперты PariMatch выставили коэффициент 1,51. Это самый высокий из предложенных вариантов. На то, что победит "Челси" – 6,30. Ничья оценена тоже в 4,70

В "Фаворит спорт" победа хозяев – 1,49. Победа "Челси" – 6,75. Ничья – 4,30.

Матч "Манчестер Сити" – "Челси" состоится в воскресенье, 10 февраля. Начало встречи – в 18:00.

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