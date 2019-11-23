Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
В субботу, 23 ноября, "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимает лондонский "Челси" в рамках 13 тура чемпионата Англии. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.
Поединок между "Манчестер Сити" и "Челси" в Украине транслирует телеканал Setanta. Начало игры в Манчестере в 19:30.
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Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.
Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.
Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Челси
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси" читайте на сайте Спорт24.
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