Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ / GETTY IMAGES

В субботу, 23 ноября, "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимает лондонский "Челси" в рамках 13 тура чемпионата Англии. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте Спорт24.

Поединок между "Манчестер Сити" и "Челси" в Украине транслирует телеканал Setanta. Начало игры в Манчестере в 19:30.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Челси

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Челси" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Манчестер Сити
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