Михайличенко назвал главную проблему "Динамо" после матча с "Мариуполем"
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал минимальную победу над "Мариуполем" в перенесенном матче четвертого тура УПЛ.
Спорт 24 писал, что матч выдался достаточно напряженным и с многочисленными моментами у ворот обеих команд. А все в матче решил единственный гол уже в добавленное арбитром время.
Обзор матча: "Динамо" в сверхтяжелом матче победило "Мариуполь" благодаря голу в добавленное время: видео
Игра, как мы и предполагали, получилась вязкой, было много борьбы. Рад, что несмотря на жесткий график, нам удается менять состав, чтобы команда выглядела свежей. Сегодня много чего получилось, много чего – нет.
Мне показалось, что у нас было довольно много брака в простых ситуациях. Наверное, сказалось напряжение матча, а также тот ритм, в котором мы играем. Как по мне, не хватало уверенности и спокойствия в ситуациях, когда нужно было завершать атаки. Если бы мы удачнее сыграли впереди, все могло сложиться легче для нас и не было бы таких нервных последних минут,
– цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".
"Динамо" после этой победы вышел на третье место в чемпионате Украины – у киевлян 14 очков, столько же и у "Десны", но у черниговцев преимущество по личным встречам.
От лидирующего "Шахтера" "Динамо" теперь отстает на 10 баллов. В следующем туре команда Михайличенко в Киеве сыграет против СК "Днепр-1" в воскресенье.
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