Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко

Во второй части интервью Антон Дацко рассказал о работе тренером, веганстве, вере, не стабильности в выступлениях, соревнованиях со здоровыми спортсменами и пользовании общественным транспортом.

Первая часть интервью с Антоном о встрече с участниками АТО, переезде во Львов, травме, мечтах детства, поддержке, влиянии Андрея Демчука и особенностях Паралимпиад – по ссылке.

Также об Антоне Дацко читайте в спецпроекте 24 канала "Паралимпийцы. Феномен Духа"

О вере

Для меня вера была большим мотиватором, хотя я не догматический христианин. Но когда читал Библию, то вера мне нравилась как самомотивация. Друг другу мы помогаем, и какая-то внутренняя вера в высшую силу, должно быть что-то такое. И это дает определенную уверенность. Когда церковь говорит, что настоящая жизнь – это не что-то конечное, то ты из этого не делаешь большую проблему. Ты живешь по совести. И если в твоей жизни ты попадешь в аварию или что-то произойдет, то у тебя нет какой-то потери, потому что это не что-то конечное. Но при этом мотивация, твое будущее зависит от тебя. То, что ты будешь делать, от твоих поступков, от твоей мотивации зависит то, что будешь иметь завтра.

Это не надо доказывать, ибо то, что мы сейчас думаем, то, что мы сейчас решаем, оно влияет на наше будущее. И у меня такой был характер, не считался с мнением других людей. Мне было важно, что на меня смотрят, что мне что-то сказали. И я поехал на рекреационные игры и почувствовал, что, занимаясь спортом, я становлюсь сильнее, мне становится лучше, поэтому для меня занятия спортом – это как мотивация, как воздух, как то, что нужно. Когда я ленюсь, но ленюсь день, два и чувствую, что мне становится плохо – это мотивирует вставать и идти в бассейн. Но если ты можешь что-то сегодня сделать, то почему этого не сделать? Надо идти к этому.

О питании и веганстве

Года три назад я посмотрел один видеосюжет, в котором достаточно критически была показана наша жизнь. Под другим ракурсом. В частности были высказаны положения, что мясо вообще для человеческого организма вредно. И это заставило задуматься и, пожалуй, стало какой-то переломной точкой. Раньше слышал о различных моделях питания, интересовался раздельным питанием.

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У меня друг уже 10 лет не ест мяса. Я воспринимал это как-то по-другому. Мясо – это для меня был образный продукт, оно мне как для спортсмена нужно. Но на данный момент, когда я услышал эту информацию, у меня был такой период в состоянии здоровья, я чувствовал некий дискомфорт. Мне было трудно. После тренировок начал медленнее восстанавливаться, крепатура началась, общая усталость, которую я чувствовал длительный период. Не знал, что с этим делать. Были мысли о том, что мне уже 33 года, это уже, наверное, старость.

После 30 лет, кое-кто из моих друзей спортсменов говорил, что это уже другая жизнь начинается. И ты должен с тем смириться. Мне было довольно трудно. Услышав эту информацию, то задумался, что может действительно стоит попробовать, что-то в этом есть.

Решил, что попробую целый год есть только растительные продукты, откажусь от всех продуктов животного происхождения. Это не только мясо, это и молоко, яйца, все. Буду есть овощи, фрукты, злаки, цельные зерновые продукты. Мне очень понравилось.

О том, что изменило питание

Расскажу об эволюции в своей жизни. Когда мне было 16 лет, я был высоким, вытянулся вверх, за какое там лето очень сильно вырос. Грудная клетка у меня не успела, нестандартно деформировалась. Рост тогда был 183 см, вес около 50 кг. Ну и тогда я комфортно себя чувствовал, все было нормально. Позже была травма. В 2008 году, когда я ехал на свои первые Паралимпийские игры, я занимался спортом уже 5 лет, относительно не много, то я весил 70–72 кг. Начал заниматься, развиваться. Конечно, спорт очень много дает для человека, потому что ты набираешь с каждым разом много энергии.

На тех Паралимпийских играх я занял 7 место на рапире, 10 на сабле, но я определил себе цель, я могу больше. И мне надо работать. Хотел достичь лучших результатов, чем 7 место. Начал больше тренироваться, и до 2012 года, на следующих Паралимпийских играх, я уже весил 67 кг. Организм сам подстраивается под те условия, в которые ты его ставишь. Если я начал больше двигаться, энергичнее заниматься, организм автоматически сбросил те 5 кг. И что бы ни делал, что бы я не ел, организм сам сбросил те килограммы, которые ему были мешали.

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С 2012 года по 2016 год весил стабильно 67 кг, чтобы я не делал. И вот в 2016 году я уже понял, что мне трудно заниматься спортом и надо что-то делать: надо либо бросать спорт, заниматься физкультурой или менять что-то. В 2017 году я перехожу на вегетарианскую диету. Какие изменения происходят в моей жизни? Я понимаю, что после перехода у меня хватает энергии.

Прежде чем сесть на эту диету, я занимался раз в день три раза в неделю. Но один день я был в Буске, один день я ехал во Львов, тренировался, возвращался и на второй день я отдыхал, гулял. После того, как я изменил диету, наоборот, увеличил свои тренировки. Теперь тренируюсь каждый день. И утром еще хожу на плавание или в зал, а вечером у меня еще тренировки. И мне это нравится. И организм сбросил еще 5 кг. Сейчас где-то 60-62 кг. И я себя хорошо чувствую.

Сейчас я ем яблоки. Каждый день должен есть фрукты. Не завтракаю. В 12:00 ем фрукты, в 13 часов кашу или бобовые или овощи. Первый прием пищи – это всегда фрукты. Второй прием пищи – это может быть все, что угодно, но стараюсь есть продукты растительного происхождения. Вечером после второй тренировки – немного фруктов, каши. Стараюсь, чтобы в 20:00 был последний прием пищи, но жестких ограничений нет.

Пока еще могу себе позволить кофе со сладостями, если очень хочется. Конечно, стараюсь не есть что-то с яйцами или еще с чем-то, но если там будет часть чего-то, то ничего страшного. После перехода на вегетарианство стали лучше кожа, зубы. Эта диета мне очень подходит. У большинства людей проблемы со здоровьем именно из-за неправильного питания, особенно в праздники.

О своем дне

Тренировочный день у меня сейчас очень классный, мне нравится. Просыпаюсь, розомнусь, и у меня в 9:00 бассейн, обычно это получается в 9:30. Хочу научить себя просыпаться в 7 утра, но не очень это получается. И поэтому вместо 9:00, я в 9:30 иду в бассейн. Если это не бассейн, то я немножко дольше отдыхаю и иду в зал в 12:00.До того времени еще можно почитать, YouTube посмотреть, отдохнуть. Позже у меня небольшой перерыв после первой тренировки. Это перекусить, погулять с кем-то пообщаться, что-то почитать и вторая тренировка, уже фехтовальная, в 16:00. Я тренируюсь, это индивидуальный урок, работа в парах, мишень, фехтовальные бои. И все. Вечер, опять же, свободный.

Перед соревнованиями, особенно ответственными, у нас учебно-тренировочные сборы в Киеве. И там все меняется: у нас двухразовые тренировки, централизованное питание и, в принципе, все то же, только уже централизованно.

О тренировках в зале

Со мной занимается Сергей Колосов. Тренируем верхний плечевой пояс, бицепсы, трицепсы. Когда он дает упражнения, я не спрашиваю, что там качаю. Долго не занимаюсь, не могу сказать однозначно какое влияние оказывает на фехтование, стал я медленнее или нет. Но очень большой положительный момент, что укрепляется плечевой пояс и это дает выносливость во время поединков. Опять же, то, что я закачиваю в зале, я компенсирую перекладиной: подтягиваюсь и вишу на перекладине, и оно все растягивается. Вечером фехтовальное тренировки, где все скоростные свойства мышц восстанавливаются. Так оно компенсируется: закачал, потом растянул. Я считаю, что то, что я в зале качаюсь, мне идет только на пользу.

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Об изменении тактики фехтования

Фехтование – это такой вид спорта, когда ты постоянно пробуешь что-то новое. Каждая тренировка индивидуальна, и в этом тренеры сравнивают фехтования с искусством: ты постоянно творческий. А когда соперники сильнее тебя, это требует от тебя двойных усилий. Когда ты творишь и у тебя все получается, то в своем воображении ты становишься более уверенным. А когда ты проигрываешь, ты должен подстраиваться под соперников и действительно делать то, что будет эффективно в бою.

О нестабильности в выступлениях

Это обычная практика, когда ты тренируешься, идешь к вершине. В спорте есть подъемы и есть спады. Когда фехтуешь с кем-то на равных, то однажды ты можешь выиграть, другой раз ты можешь проиграть. В спорте все может быть. И чем ты профессиональнее, тем ты более стабильно выступаешь. Поэтому логично, что в начале карьеры я был нестабилен, а вот с опытом, с определенным профессионализмом, это все выровнялось. И с 2010 года был такой период, что каждые мои соревнования были с наградой.

Сейчас немножко спад, потому что меняется питание, подход, оружие. Но я думаю, что мой звездный час еще придет.

О тренировках

У нас есть Андрей Демчук, Валера Галлий, он левша, так же из Буска, Наталья Морквич, она очень быстрая. У нас во Львове очень хорошее сочетание: 4 человека, и для полноценной тренировки это более чем достаточно. Чтобы организовать тренировки по фехтованию, нужны четыре спортсмена. И то у нас сейчас такая ситуация, что Андрей травмирован, он тренируется только на сабле. Наталья травмирована, она уроки берет у Андрея Витальевича. Я не травмирован, но поскольку Валере вырезали аппендицит, то у нас была такая ситуация, что вчера Наталья пришла в полчетвертого на тренировку, получила урок у Андрея Витальевича. Я пришел в четыре, получил урок у Светланы Николаевны. Андрей пришел в пять часов – получил урок у Виктора Николаевича. Мы как бы все вместе, но и все отдельно.

О создании баскетбольной команды

У нас проблемы с баскетбольной командой. Там был определенный конфликт интересов, и команды нету, команда закрыта. Очень жаль, с удовольствием приходил несколько раз на тренировку по баскетболу. Мне очень нравилось. Потому что баскетбол – это динамичный вид спорта и в нем ты больше развиваешься. Фехтование более одностороннее, а баскетбол – двусторонний.

О пользовании общественным транспортом

Мне нравится пользоваться общественным транспортом. Конечно тебе надо найти каких-то сильных ребят, которые помогут сесть в автобус, которые не совсем доступные. Но когда ты сел, ты ни о чем не думаешь и наслаждаешься поездкой. Ты не привязан к машине. Потому что передвижение по городу создает определенные ограничения: ты должен следить за движением, ты должен припарковаться в определенном месте. Это тебя ставит в определенные рамки. В общественном транспорте ты более расслаблен, более свободный. Ты зашел в одно заведение, прошелся к другому, взял такси если надо.

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О работе на швейном предприятии

Работал на львовском швейном предприятии "Силуэт", машинкой шил, делал определенные операции. Где-то год я работал на этом предприятии, у меня не очень получалось, но это дало мне возможность закрепиться во Львове на время, когда мне надо было тренироваться.

Я сначала хотел поступать на менеджера по туризму в Каменец-Подольский техникум, но не хватило мне такого стержня. Мама сказала, что в Самбор ближе, поэтому я согласился. Туризм остался как хобби, и я вынашиваю планы развиваться в этой сфере.

О влиянии Светланы Колесниковой

Для спортсмена не новость, что участие тренера очень важно. Сам по себе спортсмен не может достичь успеха. В нашем спорте без тренера, если, например, взять человека с улицы, ему очень трудно будет достичь какого-то результата. Чтобы достичь чего-то, тебя кто-то должен научить. И если ты приходишь и тебя никто не научит, то, чему ты самостоятельно выучишься за 20 лет, тренер тебя может научить за полгода.

Поэтому, если мы говорим о результате, то нельзя говорить только о работе спортсмена. Результат спортсмена – это также и результат тренера, потому что спортсмен сам по себе ничего не может достичь.

О соревнованиях со здоровыми спортсменами

У нас каждый год, благодаря Андрею Демчуку, есть возможность поехать на турнир во Францию. Там проводят такой коммерческий турнир. Но основная идея в том, что фехтование единое, и там каждый желающий может сесть на фехтовальный тележку и побороться за первое место. Чтобы как-то заинтересовать страны, потому что это не официальный турнир, там есть определенное материальное вознаграждение, чтобы заинтересовать других фехтовальщиков. За первое место дают 400 евро.

Но для меня, чтобы выиграть в таком турнире, это почти нереально, потому что в классическом фехтовании есть два класса: А и B. B-класс – это такие как я, на тележке, с травмой позвоночника, которые плохо владеют спиной. Класс А – это с ампутацией, ДЦП, более здоровые, и у них может не быть ноги, может быть координация нарушена. С ними тягаться мне гораздо труднее. Они даже чисто физически многие меня переигрывают. Но на этих соревнованиях все сравняются. И это придает дополнительный шарм в соревнованиям, царит дружеская атмосфера. И ты соревновательным азартом заражаешься.

Обычно во Франции есть здоровые спортсмены, очень много начинающих. И с большинством из них у меня проблем нету. Они любители, они приходят на те соревнования, платят вступительный взнос, чтобы просто фехтовать с профессиональными спортсменами. Но для профессионального здорового спортсмена, топ-уровня, он сильнее нашего топа. Конкуренция в здоровом спорте гораздо выше. Поэтому для адаптации им нужно очень мало времени. И, в принципе, были такие случаи, когда приезжали здоровые спортсмены и они выигрывали этот турнир. Но очень часто выигрывают и паралимпийцы.

О выступления перед детьми

Когда ты рассказываешь интересно о какой-то вещи, особенно, когда рассказываешь о соревнованиях, о наградах или странах, то дети очень с восторгом относятся к этому. Дети зажигаются, ты можешь передать им частичку вдохновения. Потому что любая встреча с молодежью – это мотивировать детей что-то делать. Мотивировать детей заниматься спортом, заниматься искусством, заниматься каким-то хобби. И в конечном итоге стать профессионалами в определенной сфере. Это хорошая идея, с молодежью нужно работать, нужно показывать им пример. И они смогут чего-то достичь и стать теми, кем их хотят видеть.

Об фильмах, книгах и музыке

Люблю украинскую музыку. Музыка "АнтителА" очень нравится сейчас, пару песен послушал и понравились. Они сейчас стадионы собирают, во Львове не попал на их концерт, может в Харькове удастся уйти послушать.

Мне нравятся фильмы, приближенные к реальным событиям. Нравится смотреть то, что основано на реальных событиях. В свое время смотрел сериал "Викинги", исторический. Позже вышли "Игра престолов". Но там уже закручено, поэтому что-то такое фантастическое уже менее интересное. Нравится посмотреть на игру актеров, переживания, отношения. Но, к сожалению, сейчас нет много времени, поэтому новые сериалы мало смотрю.

Сейчас меня очень поразили книги Арнольда Эра "Живое питание". Мне важна суть. Если есть какая-то книга, где рассказывается, что надо делать, то мне важна суть. Поэтому книга Арнольда Эра "Живое питание" мне очень зашла. Сейчас читал о ГМО, немножко там пропаганды есть, что-то повторяется, поэтому еще читаю, еще в процессе.

О саблях для наград

В июле в Варшаве традиционно проходит кубок мира "Сабля Квинского". Основной идеей и изюминкой турнира является то, что всем победителям вручают саблю Квинского. И вот четыре раза я выигрывал этот турнир, и у меня есть четыре сабли. Три из которых висят у меня дома, одну я в зале оставил.

О высшем образовании

Достиг цели, которую ставил перед собой – закончил бакалавриат. Чтобы тренировать детей, нужно высшее образование. И в законе не говорится о том, это должно быть бакалавр или магистр. Мне бакалавра хватает.

Учился в Николаеве. У меня был тренер из этого города, который помогал на сабле. В 2012 году знакомый сказал: "Зачем в Николаев? Иди во Львов". Я говорю: "Ну давай, но я знаю, что там не принимают людей на колясках". Мы пошли в приемную комиссию университета, где нам сказали, что для того чтобы принимать в университет физкультуры людей на колясках – следует создать специальную программу, которая должна быть утверждена Министерством образования. Но тогда этой программы не было, и людей с инвалидностью не принимали. А в Николаеве тренер ушел в приемную комиссию и ему сказали: "Да конечно, пусть учится, приезжайте, у нас есть одна бюджетная ставка".

О работе тренером

Пробовал заниматься тренерской деятельностью, но, к сожалению, не могу в полной мере совмещать. Пробовал в Буске секцию открыть. Было очень сложно совмещать. Ты набираешь детей, и чтобы добиться успеха, ты должен все время вести этого ребенка. Даже если ты на месте, то приходят дети, и если ты их не заинтересуюешь, то они отсеиваются. А если ты пропадаешь на месяц, соответственно, они отсеиваются вдвое быстрее. И для того чтобы вести полноценную тренерскую карьеру, мне нужно иметь компаньона на месте, чтобы на время командировки он занимался моими спортсменами.

Через несколько дней читайте на сайте Спорт 24 третью часть интервью с Антоном Дацко.

Общались Станислав Безушко и Кристина Кобак. Публикация подготовлена ​​при содействии ОО "Образовательный центр по правам человека в Львове"