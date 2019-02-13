На каком болиде Red Bull будет бороться за титул в Формуле-1: фото новинки

45 Читати новину українською
На каком болиде Red Bull будет бороться за титул в Формуле-1: фото новинки

Red Bull Racing презентовала свой болид RB15. Именно на нем Макс Ферстаппен и Пьер Лозунге будут бороться за титул в новом сезоне Формулы-1.

Болид получил визуально новую ливрею. На ней больше красных элементов. Зато полностью убрали желтый цвет, который был в предыдущем сезоне.

Читайте также: Toro Rosso представила новый болид для Формулы-1: фото и видео

Относительно технического оснащения, то авто получило новый двигатель. Вместо Renault теперь команда будет выступать на моторах от Honda.

Стоит отметить, что Red Bull свой болид представляла на трассе в Сильверстоуне лишь через несколько часов после того, как здесь свое авто для Формулы-1 представили их главные конкуренты из Mercedes.

blog_ava
Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
сегодня
2247
Теги: Спорт Формула-1 Red Bull
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
сегодня 21:55 Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
82
Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
сегодня 19:30 Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
62
Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
сегодня 17:19 Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
254
Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
сегодня 14:19 Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
59
Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
сегодня 09:51 Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
103
Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
сегодня 00:02 Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
428
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук