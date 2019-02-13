На каком болиде Red Bull будет бороться за титул в Формуле-1: фото новинки
Red Bull Racing презентовала свой болид RB15. Именно на нем Макс Ферстаппен и Пьер Лозунге будут бороться за титул в новом сезоне Формулы-1.
Болид получил визуально новую ливрею. На ней больше красных элементов. Зато полностью убрали желтый цвет, который был в предыдущем сезоне.
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Относительно технического оснащения, то авто получило новый двигатель. Вместо Renault теперь команда будет выступать на моторах от Honda.
Стоит отметить, что Red Bull свой болид представляла на трассе в Сильверстоуне лишь через несколько часов после того, как здесь свое авто для Формулы-1 представили их главные конкуренты из Mercedes.
Источник: 24 Канал
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