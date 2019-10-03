На матч "Александрия" – "Карпаты" подозрительно меняются коэффициенты
На матч 10-го тура чемпионата Украины "Александрия" – "Карпаты" подозрительно меняются коэффициенты на победителя. Игра состоится в воскресенье, 6 октября.
Журналист Кирилл Крыжановский заметил, как менялись коэффициенты на матч "Александрия" – "Карпаты".
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По его наблюдениям, началось все с 2,24 на "Александрию", 3,22 на ничью и 3,34 на "Карпаты". Такой коэффициент на "Александрию" можно объяснить тем, что в четверг "александрийцы" играют в Лиге Европы тяжелый матч против "Гента". Формально игра является домашней для "Александрии", но по сути, на выезде – во Львове.
По состоянию на сегодня коэффициенты на матч, по версии 1xbet, такие: победа "Александрии" – 1,22, ничья – 5,85, победа "Карпат" – 16. Крыжановский заметил, что в некоторых конторах коэффициент на победу Александрии – 1,12.
Для сравнения Кирилл наводит матч "Александрия" – ФК "Львов", который состоялся 28-го сентября. На победу "Александрии" был коэффициент 1,63, ничью – 3,98, победу ФК "Львов" – 5,53.
При этом "Александрия" не играла на неделе до игры со "Львовом" поединок Лиги Европы. "Львов" и "Карпаты" примерно равные команды, поскольку за 9 матчей чемпионата Украины "львы" набрали всего на 2 очка больше, чем ФК "Львов".
Крыжановский предполагает, что это признаки потенциально договорного матча. Компания Pari Match не принимает ставки на этот матч.
"Александрия" провела девять домашних матчей против "Карпат" дома. Львовский клуб не сумел одержать ни одной победы. "Александрия" выиграла 5 поединков, еще 4 матча завершились вничью.
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