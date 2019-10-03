На матч "Александрия" – "Карпаты" подозрительно меняются коэффициенты

На матч 10-го тура чемпионата Украины "Александрия" – "Карпаты" подозрительно меняются коэффициенты на победителя. Игра состоится в воскресенье, 6 октября.

Журналист Кирилл Крыжановский заметил, как менялись коэффициенты на матч "Александрия" – "Карпаты".

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По его наблюдениям, началось все с 2,24 на "Александрию", 3,22 на ничью и 3,34 на "Карпаты". Такой коэффициент на "Александрию" можно объяснить тем, что в четверг "александрийцы" играют в Лиге Европы тяжелый матч против "Гента". Формально игра является домашней для "Александрии", но по сути, на выезде – во Львове.

По состоянию на сегодня коэффициенты на матч, по версии 1xbet, такие: победа "Александрии" – 1,22, ничья – 5,85, победа "Карпат" – 16. Крыжановский заметил, что в некоторых конторах коэффициент на победу Александрии – 1,12.



Скриншот с 1xbet

Для сравнения Кирилл наводит матч "Александрия" – ФК "Львов", который состоялся 28-го сентября. На победу "Александрии" был коэффициент 1,63, ничью – 3,98, победу ФК "Львов" – 5,53.

При этом "Александрия" не играла на неделе до игры со "Львовом" поединок Лиги Европы. "Львов" и "Карпаты" примерно равные команды, поскольку за 9 матчей чемпионата Украины "львы" набрали всего на 2 очка больше, чем ФК "Львов".

Крыжановский предполагает, что это признаки потенциально договорного матча. Компания Pari Match не принимает ставки на этот матч.



Скриншот с Pari Match

"Александрия" провела девять домашних матчей против "Карпат" дома. Львовский клуб не сумел одержать ни одной победы. "Александрия" выиграла 5 поединков, еще 4 матча завершились вничью.