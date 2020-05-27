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Олег Смалийчук официально стал владельцем "Карпат"

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Олег Смалийчук официально стал владельцем "Карпат"
Олег Смалийчук выкупил "Карпаты" / ФК "Карпаты"

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук выкупил долю Петра Дыминского во львовском клубе

Смалийчук значится конечным бенефициаром одной из компаний-учредителей юридического лица ФК "Карпаты", которая владеет 50% клуба, а Петр Дыминский больше не имеет отношения к клубу. Об этом сообщает 24 канал.

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Также соответствующие сведения появились в госреестре Министерства юстиции Украины, где указано, что владельцем "Карпат" стала компания "Мендил Лимитиед", которая принадлежит футбольному агенту. Доля нового владельца в львовском клубе составляет 50%. Еще 50% прав принадлежат Кате Парпе.

  • "Карпаты" находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.
  • Зимой "Карпаты" могли стать народным клубом, однако в итоге процесс передачи прав городскому совету был провален.

Что известно об Олеге Смалийчуке?

Олег Смалийчук свое время занимал пост вице-президента "Карпат". Это довольно известный агент, который проживает в Испании и который утверждает, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал".

Смалийчук сейчас претендует на пост президента УПЛ. Выборы состоятся не раньше конца нынешнего сезона. 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта ФК Карпаты Футбол Спорт
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