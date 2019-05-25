Определились две команды с Первой лиги, которые сыграют переходные матчи за выход в УПЛ

Чемпионат в Первой лиге получился крайне интересным, и до последнего тура не было известно, кто будет играть в переходных матчах за право выйти в УПЛ.

За попадание в переходные матчи за выход в УПЛ до последнего тура боролись "Колос", "Металлист-1925" и "Волынь". Во всех трех клубов было равное количество очков – 51. Именно "Колос" и "Волынь" сыграют против 10-й и 11-й команд УПЛ в переходных матчах.

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В заключительном туре первой лиги "Волынь" сыграла вничью с "Горняк-Спорт" (0:0), "Металлист-1925" на выезде проиграл "Авангарду" (0:1), а "Колос" одержал волевую победу над "Оболонью-Бровар"(3:2).

Таким образом, "Колос" занял второе место в итоговой турнирной таблице первой лиги, набрав 54 очка. "Волынь" стала третьей, на одно очко опередив "Металлист-1925".

Cпорт 24 писал, что согласно жребию, 11-я команда из УПЛ сыграет с второй с ПФЛ, а 10-я команда – с 3-й. Переходные матчи состоятся 4 и 8 июня. В первом матче хозяином будет клуб из УПЛ. Ответный матч – на поле команды из Первой лиги.

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