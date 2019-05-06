Ребров исключил Петряка с "Ференцвароша" до конца сезона из-за предательства: курьезные детали

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Иван Петряк
Иван Петряк / Фото из открытых источников

Главный тренер венгерского клуба "Ференцвароша" Сергей Ребров подтвердил уход вингера сборной Украны Ивана Петряка из клуба.

Недавно стало известно, что Иван Петряк следующий сезон проведет в составе главного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ-Види". Агент футболиста заявил, что клуб не приложил усилий, чтобы выкупить игрока у "Шахтера" (контракт Петряка принадлежит именно "горнякам").

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По информации M4 Sport, "Ференцварош" уже зачеркнул номер Ивана Петряка в раздевалке команды. Украинец окончательно испортил отношения с "Ференцварошем". Из-за перехода в состав главного соперника клуба, "МОЛ-Види", Петряк воспринимается как предатель. Клуб возмутило, что Петряк вел переговоры с "МОЛ-Види" секретно.


"Ференцварош" вычеркнул номер украинца Ивана Петряка

Главный тренер клуба Сергей Ребров исключил украинца из состава команды до конца сезона.

"Ференцварош" сделал все для игрока, лично я был в Киеве, чтобы договориться с "Шахтером". Казалось, что мы близки к соглашению, но вчера Петряк объявил о своем решении, которое шокировало меня и клуб. Только будущее покажет, было ли это хорошим или плохим решением,
– сказал Сергей Ребров.

В "Ференцвароше" Петряк нынешний сезон проводил на правах аренды из "Шахтера". За это время хавбек успел стать одним из лидеров команды, проведя 28 матчей и забив 6 голов в чемпионате Венгрии.

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Теги: Новости Спорта Иван Петряк Спорт Футбол
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