Рейтинг игроков "Динамо" и "Шахтера" в FIFA 20

Уже вскоре выйдет игра FIFA 20. В ней будут представлены игроки "Динамо" и "Шахтера".

Уже стали доступны рейтинги игроков двух грандов украинского футбола.

Самый высокий рейтинг среди обоих клубов у игроков "Шахтера" Марлоса и Тайсона – по 82. Среди динамовцев высокий рейтинг в Цыганкова – 79.

А как насчет сборной Украины? Марлос получил самый высокий рейтинг среди украинский в FIFA 20

Стоит добавить, что в этом рейтинге нет Коноплянки. Он уже в последний день трансферного окна перешел в "Шахтер", и поэтому пока представлен в качестве игрока "Шальке". Однако при последующих обновлениях игры (или еще до официального релиза) все могут изменить.

Это касается и "Динамо". В его списке есть Пантич, который покинул команду свободным агентом.



Рейтинг игроков "Шахтера" в FIFA 20



Рейтинг игроков "Динамо" в FIFA 20

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.