Рейтинг игроков "Динамо" и "Шахтера" в FIFA 20
Уже вскоре выйдет игра FIFA 20. В ней будут представлены игроки "Динамо" и "Шахтера".
Уже стали доступны рейтинги игроков двух грандов украинского футбола.
Самый высокий рейтинг среди обоих клубов у игроков "Шахтера" Марлоса и Тайсона – по 82. Среди динамовцев высокий рейтинг в Цыганкова – 79.
А как насчет сборной Украины? Марлос получил самый высокий рейтинг среди украинский в FIFA 20
Стоит добавить, что в этом рейтинге нет Коноплянки. Он уже в последний день трансферного окна перешел в "Шахтер", и поэтому пока представлен в качестве игрока "Шальке". Однако при последующих обновлениях игры (или еще до официального релиза) все могут изменить.
Это касается и "Динамо". В его списке есть Пантич, который покинул команду свободным агентом.
Рейтинг игроков "Шахтера" в FIFA 20
Рейтинг игроков "Динамо" в FIFA 20
FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.