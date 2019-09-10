Рейтинг игроков "Динамо" и "Шахтера" в FIFA 20

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Рейтинг игроков "Динамо" и "Шахтера" в FIFA 20
Рейтинг игроков "Динамо" и "Шахтера" в FIFA 20 / ФК "Шахтер"

Уже вскоре выйдет игра FIFA 20. В ней будут представлены игроки "Динамо" и "Шахтера".

Уже стали доступны рейтинги игроков двух грандов украинского футбола.

Самый высокий рейтинг среди обоих клубов у игроков "Шахтера" Марлоса и Тайсона – по 82. Среди динамовцев высокий рейтинг в Цыганкова – 79.

А как насчет сборной Украины? Марлос получил самый высокий рейтинг среди украинский в FIFA 20

Стоит добавить, что в этом рейтинге нет Коноплянки. Он уже в последний день трансферного окна перешел в "Шахтер", и поэтому пока представлен в качестве игрока "Шальке". Однако при последующих обновлениях игры (или еще до официального релиза) все могут изменить.

Это касается и "Динамо". В его списке есть Пантич, который покинул команду свободным агентом.


Рейтинг игроков "Шахтера" в FIFA 20


Рейтинг игроков "Динамо" в FIFA 20

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Теги: Техно Спорт Футбол Киберспорт Шахтер Динамо
Источник: 24 канал
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