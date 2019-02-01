Самолет с двумя клубами УПЛ попал в неприятную ситуацию из-за тумана
В ночь на 1 февраля самолет с делегациями "Олимпика" и "Десны" не смог приземлиться в аэропорту "Киев".
По информации официального сайта "Олимпика", в 00:55 по киевскому времени самолет, который вылетел из столицы Турции Анкары, должен был совершить посадку в аэропорту "Киев", однако после снижения резко начал набирать высоту.
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Из-за тумана аэропорт не смог принять рейс. Самолет вернулся в Анкару, а повторная попытка будет осуществлена 1 февраля в 18:00.
Интересно, что у "Олимпика" запланирован второй сбор в Турции, который начнется уже 4 февраля.
Источник: 24 Канал
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