Самолет с двумя клубами УПЛ попал в неприятную ситуацию из-за тумана

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Самолет с "Олимпиком" и "Десной" не смог приземлиться в Киеве
Самолет с "Олимпиком" и "Десной" не смог приземлиться в Киеве / ФК "Олимпик"

В ночь на 1 февраля самолет с делегациями "Олимпика" и "Десны" не смог приземлиться в аэропорту "Киев".

По информации официального сайта "Олимпика", в 00:55 по киевскому времени самолет, который вылетел из столицы Турции Анкары, должен был совершить посадку в аэропорту "Киев", однако после снижения резко начал набирать высоту.

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Из-за тумана аэропорт не смог принять рейс. Самолет вернулся в Анкару, а повторная попытка будет осуществлена 1 февраля в 18:00.

Интересно, что у "Олимпика" запланирован второй сбор в Турции, который начнется уже 4 февраля.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олимпик ФК Десна
Источник: 24 Канал
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