Сборная Украины определилась с составом на второй этап Кубка мира по биатлону

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Юлия Джима / GETTY IMAGES

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В состав женской сборной вошли Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.

Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, сообщает biathlon.com.ua.

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Зато в сборную Украины возвращается Елена Пидгрушная. Для Елены это будет первый в сезоне этап Кубка мира.

Состав женской команды

  • Юлия Джима
  • Вита Семеренко
  • Дарья Блашко
  • Валя Семеренко
  • Елена Пидгрушная.

Состав мужской команды

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Артем Тищенко
  • Руслан Ткаленко
  • Антон Дудченко.

Второй этап Кубка мира стартует в Хохфильцене 13 декабря. На этот день запланирован мужской и женский спринт.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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