Сборная Украины определилась с составом на второй этап Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В состав женской сборной вошли Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.
Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, сообщает biathlon.com.ua.
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Зато в сборную Украины возвращается Елена Пидгрушная. Для Елены это будет первый в сезоне этап Кубка мира.
Состав женской команды
- Юлия Джима
- Вита Семеренко
- Дарья Блашко
- Валя Семеренко
- Елена Пидгрушная.
Состав мужской команды
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Артем Тищенко
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко.
Второй этап Кубка мира стартует в Хохфильцене 13 декабря. На этот день запланирован мужской и женский спринт.
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