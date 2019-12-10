Сборная Украины определилась с составом на второй этап Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В состав женской сборной вошли Анастасия Меркушина и Надежда Белкина.

Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, сообщает biathlon.com.ua.

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Зато в сборную Украины возвращается Елена Пидгрушная. Для Елены это будет первый в сезоне этап Кубка мира.

Состав женской команды

Юлия Джима

Вита Семеренко

Дарья Блашко

Валя Семеренко

Елена Пидгрушная.

Состав мужской команды

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко.

Второй этап Кубка мира стартует в Хохфильцене 13 декабря. На этот день запланирован мужской и женский спринт.