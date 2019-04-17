Сборная Украины U-18 с неприличным счетом проиграла хоккеистам из Казахстана

Сборная Украины по хоккею U-18 проиграла Казахстану в третьем матче чемпионате мира в Дивизионе IA, который проходит во французском Гренобле.

Украина – Казахстан 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

Шайбы: 0:1 - Королев (Гуссейнов) – 11:52, 0:2 – Кассенов (Омирбеков) – 31:10, 0:3 – Чапоров (Бойко А., Диханбек – бол.) – 42:54, 0:4 – Мусоров (Королев, Бойко О.) – 47:38, 0:5 – Бутенко (Гуссейнов – мэн.) - 49:56, 1:5 – Абаджян-бол. – 51:09, 1:6 – Омирбеков (Гуссейнов) – 57: 12.

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В первом и втором периодах игроки сборной Казахстана забили по одной шайбе. Настоящий разгром казахи устроили украинцам в последние 20 минут и забросили четыре шайбы. Украинцы ответили только одним точным броском.

Турнирная таблица:

1. Казахстан – 3 матча, 6 очков

2. Германия – 2,6

3. Дания – 2,6

4. Франция – 2,2

5. Украина – 3,1

6. Норвегия – 2,0

На этом уровне украинская юниорская сборная не играла 10 лет. В Высший дивизион юниорского чемпионата мира поднимется лучшая команда по итогам кругового турнира, а худшая – отправится в Дивизион IB.

Сборная Украины проиграла два предыдущих матча. Сначала "сине-желтые" уступили французам в овертайме, а затем были биты сверстниками из Дании.

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