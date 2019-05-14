Стаховский уверенно вышел в 1/8 финала на турнире в Южной Корее

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в 1/8 финала турнира серии ATP Challenger Tour в южнокорейском Кванджу.

В стартовом матче украинец по две партии обыграл представителя Тайваня Цун-Хуа Яна со счетом 6:4, 7:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут.

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В первом сете Стаховский, посеянный под вторым номером, сделал один брейк и победил 6:4. Судьба второй партии решалась на тай-брейке, который остался за украинцем – 7:3.

В следующем круге Стаховский сыграет против представителей Тайваня Тун-Лин Ву, который победил Утида Каити со счетом 6:1, 6:4.

Турнир ATP – Gwangju Open Challenger с призовым фондом 54 тысячи долларов будет проходить в Кванджу до 19 мая.

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