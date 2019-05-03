Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц на турнире

В субботу, 4 мая, в Мадриде стартует турнир Mutua Madrid Open. Как минимум три украинские теннисистки примут участие в соревнованиях.

В основной сетке точно сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

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Элина Свитолина в первом круге встретится с Полин Парментье, которая занимает 69-е место в мировом рейтинге. Теннисистки играли друг против друга два раза на харде: в 2014 году Свитолина победила в Баку, а в 2015 году француженка взяла реванш в Лиможе. Лучший результат Свитолиной в Мадриде выход во второй круг в 2015, 2016 и 2018 годах.

Меньше с соперницами повезло Леси Цуренко и Даяне Ястремскому. Первая из них свой стартовый матч проведет с четвертой ракеткой турнира Анжеликой Кербер. Украинка проиграла во всех трех встречах с немкой: в Брисбене в 2015 году и на Australian Open и Кубка Федерации в 2017 году. Даяна Ястремская дебютирует на турнире в Мадриде и в первом матче сыграет против пятой сеяной чешки Каролины Плишковой.

Стоит добавить, что в квалификации турнира также выступают Марта Костюк и Екатерина Козлова. Костюк неожиданно победила в первом матче первую сеяной квалификации.