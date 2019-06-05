У Усика забрали очередной чемпионский пояс. Его разыграют боксеры, которых победил украинец

Украинский боксер Александр Усик лишен чемпионского титула в первом тяжелом весе по версии WBC. Организация объявила этот титул вакантным, а Усика – "чемпионом в отпуске".

Такое решение было принято из-за вероятного дебюта Усика в тяжелом весе, сообщает ESPN. Несмотря на то, что бой был отложен из-за травмы боксера.

Поэтому вакантный титул в первом тяжелом весе WBC между собой разыграют Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки. Они выйдут в ринг 15 июня в Риге в полуфинале World Boxing Super Series.

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При этом статус Усика "чемпиона в отпуске" позволяет украинцу сразу выйти в ринг за этот чемпионский титул, если он решит вернуться в первый тяжелый вес.

Стоит напомнить, что Усик уже побеждал и Майриса Бриедиса, и Кшиштофа Гловацки. Именно у Бриедиса Усик выиграл титул чемпиона WBC. Этот бой состоялся в полуфинале World Boxing Super Series 27 января 2018 года в Риге. Что касается Гловацки, то свой единственный бой он как раз проиграл Усику 17 сентября 2016 года. Это тоже был чемпионский бой, и поляк потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Таким образом у Усика остаются еще два чемпионских пояса в первом тяжелом весе – WBO и IBF. Перед тем у Усика забрали чемпионский титул WBA, после чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира.