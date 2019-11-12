Украинский футболист стал лучшим бомбардиром иностранного чемпионата

Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана 2019 года.

Адеринсола Эсеола вместе с "Кайратом" занял 2 место, отстав лишь на очко от чемпиона. При этом клуб из Алма-Аты становится вторым в пятый раз подряд.

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На счету 28-летнего украинца 19 голов в 27 матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира вместе с Мартином Томасовым из "Астаны". Однако у Эсеолы все мячи забиты с игры, тогда как хорват один раз отличился с пенальти.

Эсеола выступает в Казахстане с весны 2018 года, сначала поиграв за "Акжайык" (13 матчей, 8 голов), а затем перебравшись в "Кайрат", за который в целом сыграл 54 матча и забил 33 гола.