Усика официально лишили третьего чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик потерял очередной титул чемпиона мира. На этот раз уже бывшего абсолютного чемпиона мира лишили пояса по версии WBO.
Такое решение в WBO приняли из-за того, что украинец не планирует драться в тяжелом весе, а дебютирует в супертяжах.
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Поэтому, чемпионский титул перешел к польскому боксеру Кшиштофу Гловацкому, которого Усик свое время победил.
Из-за перехода чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацкий теперь признан новым чемпионом WBO в тяжелом весе,
– подтвердил президент WBO Франсиско Пако Валькарсель.
Сейчас в Усика остается только один чемпионский пояс IBF. Перед тем в Усика забрали чемпионский титул WBA, После чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира. Накануне у Александра забрали и пояс WBC.
Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец готов отдать все свои чемпионские пояса.
32-летний Усик пока восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил в ходе подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамой. Ожидается, что дебют Александра в супертяжелом весе состоится осенью.