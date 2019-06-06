Усика официально лишили третьего чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик потерял очередной титул чемпиона мира. На этот раз уже бывшего абсолютного чемпиона мира лишили пояса по версии WBO.

Такое решение в WBO приняли из-за того, что украинец не планирует драться в тяжелом весе, а дебютирует в супертяжах.

Читайте также: Ломаченко из-за коварной травмы не может боксировать двумя руками

Поэтому, чемпионский титул перешел к польскому боксеру Кшиштофу Гловацкому, которого Усик свое время победил.

Из-за перехода чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацкий теперь признан новым чемпионом WBO в тяжелом весе,

– подтвердил президент WBO Франсиско Пако Валькарсель.

Сейчас в Усика остается только один чемпионский пояс IBF. Перед тем в Усика забрали чемпионский титул WBA, После чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира. Накануне у Александра забрали и пояс WBC.

Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец готов отдать все свои чемпионские пояса.

32-летний Усик пока восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил в ходе подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамой. Ожидается, что дебют Александра в супертяжелом весе состоится осенью.