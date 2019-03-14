В Англии футболист исполнил самый худший пенальти в истории: курьезное видео

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Берсант Цилина
Берсант Цилина / Фото из открытых источников

Попытку нападающего валлийского клуба "Суонси Сити" Берсанта Целины исполнить пенальти в матче против "Вест Бромвича" пользователи сети окрестили "худшей в истории".

Видео футбольного казуса в своем Twitter-аккаунте разместил портал Sky Sports Football.

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Во время разбега нападающий прицелился в угол ворот, однако запутался в собственных ногах. Удар Целины оказался крайне неудачным – мяч откатился на несколько метров в сторону. "Вест Бромвич" победил горе-соперника со счетом 3:0.

Комментаторы матча заявили, что подобное исполнение пенальти видят в первый раз в жизни и посоветовали Целине чаще отрабатывать удар, чтобы в будущем избежать подобных ошибок.

Обычно я очень уверен во время пробития пенальти. Все пошло не своим чередом, и я поскользнулся. Но если мне снова выпадет шанс, я буду первым, кто подойдет и попытается снова,
– прокомментировал свой фейл игрок, которого цитирует клубный сайт.

"Вест Бромвич" идет на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 11-очковым отставанием от лидера "Норвича". "Суонси" – 15-й.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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