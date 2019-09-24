В Киеве состоялся финал чемпионата "казаков-мотогонщиков"

Недавно прошел завершающий этап Международного чемпионата по питбайку Cossacks Pitbike Cup на автодроме "Чайка" в Киеве.

В таком формате чемпионат в Украине прошел впервые. Инициатором мотогонок выступил Сергей Григорьевич – автор игр "Казаки" и "S.T.A.L.K.E.R". Сергей, который сам является мотогонщиком со стажем, давно поддерживает и развивает мотоспорт в Украине.

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Чемпионат проходил в 4 этапа, три из которых произошли на автодроме "Чайка" и экстрим-парке Х-парк в Киеве, а также в Полтаве. К соревнованию допускались мотоциклы класса "Питбайк" с 12-дюймовыми колесами.

В этом сезоне приняли участие 104 пилота, что делает Cossacks Pitbike Cup самым массовым спортивным мотомероприятием. Среди участников были также 10 девушек и 10 детей. На каждом из этапов самый быстрый гонщик получал кубок и призы дополнительно к основному зачету от партнера чемпионата компании "Тотал Украина".

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Гостями Cossacks Pitbike Cup стали и пилоты мирового уровня – одессит Никита Калинин, японец Хикари Окубо, профессиональные спортсмены из России – Дмитрий Седин, Александр Чернов, пилоты из соседних стран – Зенон Вшола из Польши и Андрей Сулими из Республики Беларусь.

"Гонки на питбайках – самый безопасный вид мотоспорта для пилотов любого уровня. Питбайк дает правильную посадку на мотоцикле, развивает уровень пилотирования, позволяет при определенном уровне езды прыгать через трамплины, проезжать грунтовые участки, и наслаждаться порцией адреналина", – рассказал организатор Cossacks Pitbike Cup Алексей Ляшенко.

Cossacks Pitbike Cup был создан как чемпионат, в котором могут соревноваться пилоты разных уровней подготовки. Поэтому участники делятся на 4-5 групп в соответствии с квалификационным времени и борются за кубок уже в своем классе. В начале сезона большинство тренеров ехали в группе A, ученики – в группе C и D. На последнем этапе некоторые участники перешли в группу B и стали конкурентами своих учителей.

Чемпионат Cossacks Pitbike Cup уже успел завоевать себе звание народных мотогонок Украины. Сезон 2020 обещает быть ярким и насыщенным.