В России произошла массовая драка во время турнира по самбо: видео

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Драка на турнире по самбо

Спортсмены и болельщики устроили драку во время турнира по боевому самбо в Ингушетии.

Массовая драка произошла во время турнира во дворце спорта "Магас". Все произошло во время схватки бойца из Ингушетии против спортсмена из Чечни. А причиной стал обычный толчок. Уже после него на татами выбежали все – спортсмены, тренеры, болельщики.

К слову: Российского фаната осудили за драку с омоновцем на матче

Видео драки во время соревнования по самбо

Драчунов растянула служба безопасности. Серьезных травм никто не получил, задержанных нет.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России
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