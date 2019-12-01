В России произошла массовая драка во время турнира по самбо: видео
Спортсмены и болельщики устроили драку во время турнира по боевому самбо в Ингушетии.
Массовая драка произошла во время турнира во дворце спорта "Магас". Все произошло во время схватки бойца из Ингушетии против спортсмена из Чечни. А причиной стал обычный толчок. Уже после него на татами выбежали все – спортсмены, тренеры, болельщики.
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Видео драки во время соревнования по самбо
Драчунов растянула служба безопасности. Серьезных травм никто не получил, задержанных нет.
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