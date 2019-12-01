В России произошла массовая драка во время турнира по самбо: видео

Спортсмены и болельщики устроили драку во время турнира по боевому самбо в Ингушетии.

Массовая драка произошла во время турнира во дворце спорта "Магас". Все произошло во время схватки бойца из Ингушетии против спортсмена из Чечни. А причиной стал обычный толчок. Уже после него на татами выбежали все – спортсмены, тренеры, болельщики.

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Видео драки во время соревнования по самбо

В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.



БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil — baza (@bazabazon) December 1, 2019

Драчунов растянула служба безопасности. Серьезных травм никто не получил, задержанных нет.