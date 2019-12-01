Вирер победила в спринте, Вита Семеренко финишировала 10-й

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Вита Семеренко / GETTY IMAGES

В шведском Эстерсунде состоялась женская спринтерская гонка первого в сезоне Кубка мира по биатлону. Победу отпраздновала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из украинок оказалась Вита Семеренко, которая финишировала 10-й.

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер допустила только один промах на двух огневых рубежах. Хорошая скорость позволила итальянке пробежать дистанцию за 19 минут и 48 секунд.

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Вторую строчку заняла норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, которая проиграла Вирер 8 секунд. Третье место в спринте заняла чешка Маркета Давыдова, которая не допустила ни одного промаха, однако продемонстрировала худшую скорость чем соперницы.
Результаты спринта, женщины

1. Доротея Вирер
2. Марте Ольсбу-Рейселанн
3. Маркета Давыдова
...
10. Вита Семеренко
24. Валентина Семеренко
42. Дарья Блашко
49. Анастасия Меркушина
66. Надежда Белкина

Лучшей из украинок стала Вита Семеренко. Один промах и хорошая скорость позволили украинке финишировать 10-й. Вита проиграла Доротее Вирер 41 секунду.

Валентина Семеренко также допустила один промах и финишировала на 24-й строчке. Дарья Блашко с одним промахом завершила спринт 42-й.

Два промаха отбросили Анастасию Меркушину на 49-ю позицию. Также два промаха допустила Надежда Белкина и заверши спринт 66-й.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Вита Семеренко Валентина Семеренко Новости биатлона
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