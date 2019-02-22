Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая

Львовская каратистка Екатерина Кривая стала серебряным призером второго этапа Премьер Лиги, который состоялся 15-17 февраля в Дубае. На этом этапе приняли участие 737 спортсменов из 86 стран. Спортсменка рассказала о начале сезона, неожиданностях от соперниц, судействе и боях с "тенью".

Екатерина на пути к финалу одолела соперниц из Италии (2:2), Франции (2:0), Китая (6:0) и Филиппин (1:0). В финале сильнее оказалась турчанка Серап Озчелик (7:1). В январе Кривая участвовала на этапе, проходившем в Париже, где не смогла побороться за награды.

– Что не сложилось на первом этапе в Париже?

– Первый поединок достаточно хорошо отработала. С этой же соперницей встречалась в прошлый раз в Париже и проиграла. Здесь победила. Во втором поединке встречалась с египтянкой. Где-то немножко мне не хватило уверенности. Она еще выше меня, что не характерно для нашей категории, неудобная. Я заходила на атаки, но не доставала. Меня держали на дистанции.

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– Со всеми соперницами, которые встречались на этапе в Дубае, бились раньше?

– Нет. Была итальянка и китаянка, с которыми ранее не встречалась. Было интересно поработать с китаянкой, потому что она призер Азиатских игр, даже "вертушку" удалось пробить. С другими встречалась, с француженкой не раз "обменивались" победами. Победила ее благодаря смене тактики.

– Кто-то удивил из тех, что раньше бились?

– Наверное нет, француженка работала так же... филиппинка удивила. Мы работали с ней в ноябре на чемпионате мира, и я очень легко победила. А тут она поменяла манеру ведения поединка, и уже было тяжело. Я взяла балл рукой, а в конце пробила ногой в корпус и она не смогла продолжить поединок.

– У Вас и турчанки Серап Озчелик было много встреч, в том числе была победа. Почему не удалось на этот раз ее победить?

– Одна из причин – это судейство. За такую технику, которая была у нее, наказывают или не дают баллы вообще. А ей давали баллы: 2 за попадание по бедру, удар в голову на расстоянии почти метр, за что получила 3 балла. Учу детей не сетовать на судейство, но на этих соревнованиях это уже было очень явно.

Вторая причина – я взяла первый бал, не скажу что закрылась, и дальше "напрягала", но остановилась. Надо было больше реализовывать свои возможности.

– Судейство – это проблема для каратэ?

– Да. Сейчас ввели видеоповторы, что улучшило ситуацию. Но, все равно, оно довольно непредсказуемо и трудно с этим бороться. Не скажу, что мало квалифицированных судей. Они просто предпочитают... это как политическая игра. Например, выбирая между Украиной и Турцией, судьи арабы предпочтут представительницу последней.

– Сколько раз можно воспользоваться видеоповтором?

– Если есть сомнения, то тренер поднимает карточку. Если поднятие было оправданным, то карточку возвращают и можно еще раз воспользоваться. Если он ошибся, то ее забирают. В Дубае тренер в первый день соревнований, когда были предыдущие круги, использовал трижды карточку и она была оправдана, а в финале карточку "сжег".

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– Это серебро с привкусом золота?

– Да, потому что я выигрывала 1:0. Баллы, которые получала турчанка, не совсем заслуженные. У нее не было четкого попадания. Она ни одного балла не взяла чисто.

– 64 спортсмена – это максимум в категории. Сколько реально борется за награды?

– Конкуренция была большой. Сейчас еще усилилась, после признания каратэ олимпийским видом спорта. Все сражаются до последней секунды, поэтому стало намного сложнее. Половина точно бьется за награды. В принципе, все претендуют, потому что нет слабых соперниц. Каждая может победить.

– Трансляция соревнований в Украине добавила волнения?

– Очень добавляла. Мы с ним справились, но это плюс еще одна ответственность. Трансляция еще больше мотивирует и стимулирует, добавляет драйва.

– Будете участвовать во всех этапах Премьер-лиги?

– Планирую во всех.

– У Вас общий рейтинг с категорией 55 кг. Это бои с "тенями", потому что на ковре Вы не встретитесь до Олимпиады?

– Это большой минус. Мы получили только три категории на Олимпиаде. Теперь на одну категорию стало вдвое больше спортсменов.

– Часто заглядываете в рейтинг?

– Каждый месяц первого числа. Сама очки не считаю.

– ОАЭ это страна каратэ?

– Там ведущих спортсменов нет. Просто есть залы и хорошие спонсоры.

– Как будет проходить подготовка к этапу в Зальцбурге?

– Есть система тренировок, которая мне подходит. Есть определенные упражнения и наработки, которые помогают мне хорошо себя чувствовать на соревнованиях. Мы долго настраивали эту систему, и теперь она дает результат. Тренировки уже начали во вторник, все стандартно. Лучшая подготовка – это две тренировки в день. Тренируемся без выходных.