Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека

В последнее время утренние и вечерние пробежки начали приобретать огромную популярность. К сожалению, этот вид спорта, тем самым, вытеснил некоторые виды физической нагрузки, не менее эффективные для поддержания фигуры в тонусе. Одним из таких видов спорта является плавание, ведь во время него нагрузка равномерно распределяется между всеми группами мышц, стимулируя их и повышая их прочность

Как правило, вы не будете чувствовать переутомления от плавания, ведь в воде появляется ощущение невесомости. Плаванием можно заниматься в любом возрасте. Этот вид спорта подходит и людям со слабыми мышцами и ломкими костями.

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Плавание тренирует все части тела. Однако, как мы уже отметили, этот вид активности не выбирают многие. Вместо этого они выбирают занятия спортом или групповые занятия. Причиной может быть то, что не во всех спортивных залах есть бассейны, а некоторые люди не умеют плавать. Однако, как только вы узнаете о преимуществах плавания, это уже не будет помехой.

Одним из главных преимуществ плавания является возможность адаптировать нагрузки под собственные нужды. Как видите, плавание – это универсальный вид спорта, поэтому в этой статье мы хотим поделиться с вами советами, как с помощью занятий плаванием улучшить свое самочувствие.

Несколько способов укрепить здоровье с помощью плавания:

1. Плавание улучшает кровообращение

Поскольку во время плавания активизируются не только мышцы рук, но и ног и пресса, именно этот вид спорта способствует улучшению кровообращения. Во время плавания нагрузка распределяется и на те части тела, о которых мы обычно забываем в спортзале, а именно голени, запястья, а также пальцы ног и рук. Что касается стоп, то для них плавание также очень полезно, ведь у большинства людей проблемы с циркуляцией крови в этих местах. Кроме того, во время занятия плаванием вы находитесь в горизонтальном положении, поэтому не только активизируете все группы мышц, но и простимулируете приток крови ко всем органам.

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2. Сжигание калорий

Любой стиль плавания требует большого количества энергии и сжигает очень много калорий. Получасовой сеанс плавания на спине сожжет примерно 240 ккал., полчаса плавания кролем – 330 ккал., брассом – 300 ккал. Также, чем больше вес тела, тем сильнее противодействие воде, тем больше сжигается калорий.

Советуем вам также чередовать занятия плаванием с низкой интенсивностью и высокой скоростью. Так вы не только простимулируете работу сердца и ускорит сердцебиение, но и ускорите процесс сжигания жиров.

3. Плавание уменьшает стресс

Этот вид спорта улучшает психическое здоровье человека, ведь этот вид спорта требует от человека чрезвычайного сосредоточения на процессе. Как и любая физическая нагрузка, занятия плаванием стимулирует выработку серотонина (гормона удовольствия) и нивелирует действие кортизола (гормона стресса). В отличие от бега, плавание заставляет человека всегда оставаться сконцентрированным на процессе, а это очень важно для тех, кто обычно теряется в своих мыслях и теряет концентрацию. Когда вы находитесь в воде, нет никого другого, кроме вас и вашего тела. Внешний мир на время перестает существовать, и вы оказываетесь в совершенно другой реальности.

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4. Занятия плаванием снимают напряжение мышц

Это свойство занятий по плаванию напрямую зависит от их способности снимать стресс, о котором мы уже упоминали. Перенапряжение мышц и болезненные ощущения появляются тогда, когда организм слишком устал и не может должным образом выполнять все свои функции. Именно поэтому упражнения, которые можно выполнять в воде, могут не только снимать стресс, но и восстанавливать мышцы и расслаблять их.

5. Плавание – это весело

Еще один замечательный признак плавание – это весело! Попробовать что-то новое также может быть большой мотивацией.

6. Кому подойдет плавание?

И основное преимущество – плавание подойдет каждому из вас. Если вы плохо плаваете, вообще не умеете держаться на воде, то всегда можно начать с легких, учебных упражнений под наблюдением тренера. Когда ваше мастерство в плавании перейдет от начального к среднему уровню, тогда можно будет смело бросить вызов своей сердечно-сосудистой системе. Постепенно увеличивайте скорость, протяженность и продолжительность плавания, ведь с повышением нагрузки улучшается здоровье, увеличивается выносливость и сила.

Как видите, плавание – это один из самых полезных для здоровья видов спорта. Мы советуем начинать или заканчивать свой день именно с такой физической нагрузки. Ведь с каждым днем ​​вы будете чувствовать себя значительно лучше, а еще иметь больше сил к работе и чувствовать готовность столкнуться с любыми проблемами на своем пути.

Автор: Назарий Дзюбановский