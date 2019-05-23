Зинченко поднял над головой чемпионский кубок УПЛ: видео

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Александр Зинченко посетил центральный матч 30-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо".

Экс-игрок "горняков", а ныне футболист "Манчестер Сити" поднял над головой кубок УПЛ.

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Зінченко і Кубок УПЛ

Публикация от Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

К слову, Александр прибыл в Харьков на подготовительный сбор национальной команды Украины, который стартует 25 мая.

Спорт 24 писал, что после матча "Шахтера" с "Динамо" в Харькове состоялась церемония награждения "горняков" в связи с победой в чемпионате Украины. Футболисты, тренерский штаб, менеджмент и персонал получили золотые медали чемпионов Украины.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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