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Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП: фото

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Джером Боатенг / facebook.com/fcbayern.en

Чемпион мира 2014 года в составе Германии Джером Боатенг попал в ДТП. Авария произошла в Германии 31 марта.

Немецкое издание Bild сообщает, что авария произошла утром. Боатенг попал в ДТП, когда возвращался в Мюнхен из Лейпцига.

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В Лейпциге центрбэк "Баварии" посещал сына. Согласно полицейскому отчету, Боатенг не пострадал.

Автомобиль Mercedes Боатенга ударился об отбойник на трассе неподалеку от Мюнхена во время снегопада.

Машина футболиста будто бы была на летней резине. Сам Боатенг не пострадал.

Однако центральный защитник повердил имуществу на 25 тысяч евро.

Что известно о Боатенга?
31-летний защитник – один из самых титулованных футболистов Германии. Выступал за "Герту" и "Манчестер Сити". С 2011 года играет за "Баварию". Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Аварии и ДТП Бавария
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