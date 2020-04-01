Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП: фото

Чемпион мира 2014 года в составе Германии Джером Боатенг попал в ДТП. Авария произошла в Германии 31 марта.

Немецкое издание Bild сообщает, что авария произошла утром. Боатенг попал в ДТП, когда возвращался в Мюнхен из Лейпцига.

Удивительно Фанаты "Баварии" устроили удивительное модульное шоу в честь 120-летия клуба: фото и видео

В Лейпциге центрбэк "Баварии" посещал сына. Согласно полицейскому отчету, Боатенг не пострадал.

Автомобиль Mercedes Боатенга ударился об отбойник на трассе неподалеку от Мюнхена во время снегопада.

Jérôme Boateng was involved in a car accident this morning on his way back to Munich after visiting his son in Leipzig. According to the police report, Boateng did not suffer any injuries but the property damage amounts to around 25,000 euros [TV Oberfranken & Bild] pic.twitter.com/2KyLTSBVLM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 31, 2020

Машина футболиста будто бы была на летней резине. Сам Боатенг не пострадал.

Однако центральный защитник повердил имуществу на 25 тысяч евро.

Что известно о Боатенга?

31-летний защитник – один из самых титулованных футболистов Германии. Выступал за "Герту" и "Манчестер Сити". С 2011 года играет за "Баварию". Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.