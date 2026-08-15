З травня півзахисник Галатасарая бореться зі сталкером своєї дружини. Обставини цих подій повідомив журналіст Себас Джованеллі.

Що сталось у родині Торрейри

Джерело зазначає, що у травні уругваєць перебував в одному з торгових центрів Стамбула, де біля однієї з кав’ярень отримав удар від невідомого чоловіка. Зловмисника тоді затримала поліція.

Згодом сталкер вийшов на свободу, а футболіст почав отримувати погрози. Одного разу потенційний злочинець підійшов до водія Торрейри та передав слова: "Я тут, щоб закінчити те, що почав".

Зазначається, що чоловік продовжив переслідувати родину спортсмена та його самого навіть попри судову заборону на наближення. Після цього футболіст Галатасарая попросив свого агента знайти йому новий клуб.

Галатасарай 30-річний Торрейра представляє з літа 2022 року. За цей час він 176 разів взяв участь в офіційних матчах стамбульців, відзначився 11 голами та 17 результативними передачами.

Куди може піти футболіст

Наразі немає чітких повідомлень про те, яким може бути майбутнє уругвайського футболіста. Протягом кількох років його персону неодноразово пов’язували з поверненням у Південну Америку, а також з переходом в Аякс, Мілан чи Лаціо.

Ввечері 14 серпня Галатасарай розпочав участь у новому сезоні чемпіонату Туреччини. У матчі проти новачка вищого турецького дивізіону ФК Чорум (2:2) Торрейра відіграв 84 хвилини та зробив результативний пас.