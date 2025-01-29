У Києві горів спортивний клуб TSARsky: мережею ширяться відео пожежі

У Києві спалахнула пожежа в одному із районів. Там загорівся спортивний клуб TSARsky.

У Печерському районі столиці загорівся спортивний клуб. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Що відомо про пожежу

У ДСНС Києва розповіли, що пожежа виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. . Там наразі працюють рятувальники.

На місці вдалося встановити, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який розташований у будівлі бізнес-центру.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, проте інформацію можуть уточнювати. Про нові деталі поінформують окремо.

У мережі поширюють відео із місця пожежі. На кадрах можна побачити, що на місці працюють пожежники. Також там можна спостерігати дим. Наразі більше жодних деталей невідомо. Про причини пожежі не повідомляли.

У Києві горить спортивний клуб: дивіться відео

Раніше масштабна пожежа охопила готель Grand Kartal у гірськолижному центрі Kartalkaya, внаслідок чого загинули 76 людей і 51 отримала поранення.