У Києві горів спортивний клуб TSARsky: мережею ширяться відео пожежі
- У Києві сталася пожежа в спортивному клубі TSARsky, розташованому в Печерському районі на вулиці Старонаводницькій.
- Пожежа виникла у приміщенні лазні клубу, постраждалих немає, рятувальники працюють на місці.
- У мережі поширюють відео з місця події, причини пожежі наразі не відомі.
У Києві спалахнула пожежа в одному із районів. Там загорівся спортивний клуб TSARsky.
У Печерському районі столиці загорівся спортивний клуб. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Що відомо про пожежу
У ДСНС Києва розповіли, що пожежа виникла на 1 поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. . Там наразі працюють рятувальники.
На місці вдалося встановити, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу, який розташований у будівлі бізнес-центру.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, проте інформацію можуть уточнювати. Про нові деталі поінформують окремо.
У мережі поширюють відео із місця пожежі. На кадрах можна побачити, що на місці працюють пожежники. Також там можна спостерігати дим. Наразі більше жодних деталей невідомо. Про причини пожежі не повідомляли.
У Києві горить спортивний клуб: дивіться відео
Раніше масштабна пожежа охопила готель Grand Kartal у гірськолижному центрі Kartalkaya, внаслідок чого загинули 76 людей і 51 отримала поранення.