Служба безпеки України 21 вересня викрила голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко на хабарі. Вона тиснула на одного зі суддів з вимогою винести необхідне їй судове рішення щодо земельного питання.

Наразі триває розслідування для встановлення інших можливих фактів корупції і причетності до них співробітників суду. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (хабарництво).

За даними порталу Судової влади України, Харківський окружний адміністративний суд очолює Ольга Панченко.



Гроші, які передавала Панченко / Фото СБУ



СБУ в кабінеті Панченко / Фото СБУ

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