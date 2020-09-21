Справа на 3 тисячі доларів: СБУ спіймала на хабарі главу Харківського окружного адмінсуду
Служба безпеки України 21 вересня викрила голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко на хабарі. Вона тиснула на одного зі суддів з вимогою винести необхідне їй судове рішення щодо земельного питання.
Наразі триває розслідування для встановлення інших можливих фактів корупції і причетності до них співробітників суду. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (хабарництво).
За даними порталу Судової влади України, Харківський окружний адміністративний суд очолює Ольга Панченко.
Гроші, які передавала Панченко / Фото СБУ
СБУ в кабінеті Панченко / Фото СБУ