Банка с долларами, закопанная в огороде. Похищение и вывоз в Молдову. Затем опять похищение и вывоз из Молдовы в Украину.

Не пропустите Украина никогда не позволит Путину соскочить с крючка

Тайн и интриг вокруг этого дела предостаточно

Думаю, что оно еще преподнесет немало сюрпризов. Ну, а пока мы наблюдаем конкуренцию за Чауса между СБУ и НАБУ. Хотя, как мне кажется, НАБУ больше устраивает перформансы для телекартинки.

Дело о коррупции Чауса действительно в подследственности НАБУ. Но НАБУшники в свое время упустили Чауса. И на данный момент "право первой ночи" принадлежит СБУ, которая должна обеспечить и безопасность Чауса (он очень ценный свидетель, а не только подозреваемый), и расследовать историю с его похищением и вывозом из Украины (есть много подозрений и утечек, что к этому были причастны бывшие руководители СБУ, связанные с тогдашним президентом Порошенко), и с его скандальным вывозом из Молдовы.

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Дело Чауса преподнесет новые сюрпризы / Фото "Фокус"

Детективов и следователей НАБУ к Чаусу наверняка допустят, но несколько позднее. А пока ждем информации о тайнах и загадках, связанных с двумя его похищениями.