ВАКС розглянув скаргу Галущенка: чи залишиться ексміністр під вартою
- ВАКС частково задовольнив скаргу Германа Галущенка, але залишив його під вартою до обрання запобіжного заходу.
- Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" за масштабні розкрадання в енергетиці, включаючи легалізацію майна через оплату навчання дітей у Швейцарії.
Ексглава Міненерго та Мін'юсту Герман Галущенко 16 лютого оскаржив у Вищому антикорупційному суді своє нібито "незаконне" затримання. ВАКС уже виніс рішення.
Що ж вирішив суд, розповіло Суспільне.
Що вирішив ВАКС щодо Галущенка?
Суд частково задовольнив скаргу ексміністра. Втім, його таки залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.
Засідання щодо цього заплановане на 17 лютого.
Нагадаємо, що Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" щодо масштабних розкрадань в енергетиці за двома статтями:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній,
- легалізація майна, отриманого незаконним шляхом.
На думку слідства, одним з епізодів легалізації є оплата Галущенком навчання дітей у Швейцарії. Йдеться приблизно про більш ніж 400 мільйонів гривень.
"Це окреме питання, я не хочу на нього відповідати. Але повірте, там все в законний спосіб. Воно звучатиме по підозрі, коли розглядатиметься запобіжний", – водночас запевняв ексміністр у залі суду.
Також встановлено, що діти Галущенка мають документи на проживання у Швейцарії.
Інші заяви Галущенка, які прозвучали на суді
Ексміністр заявив, що гидує знайомством з російським сенатором Деркачем. За його словами, вони востаннє бачилися у 2019 році, а познайомилися, бо той працював з ним в адміністрації президента ще за Януковича.
Також Галущенко назвав операцію "Мідас" "медійною історією".
Окрім того, експосадовець заявив, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, і вважає своє затримання незаконним. За словами Галущенка, з потягу його зняли о 4 ранку, і лише детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.