"Тривожно, м'яко кажучи": Садовий відреагував на новий поворот у справі "Карфаген"

Андрій Садовий звернув увагу на згасання суспільного інтересу до гучних розслідувань. За його словами, увага до злочинів тепер триває лише від викриття до збору застави для підозрюваних.

8 листопада мер Львова опублікував допис у соцмережах, у якому поділився думками на тлі справи "Карфаген".

Як Садовий прокоментував останні викриття у справі "Карфаген"?

Садовий зауважив, що після внесення грошей за фігурантів зазвичай настає тиша, а з появою нових проваджень про попередні поступово забувають. "Тривожно, м'яко кажучи", – поділився почуттями міський голова.

На його думку, суспільний резонанс довкола розслідувань тяжких злочинів не повинен обмежуватися кількома днями.

Він підкреслив, що тиск на детективів НАБУ, погрози розслідувачам і спроби послабити антикорупційні органи вимагають реакції від усього суспільства.

Журналісти часто роблять те, чого очікують від правоохоронної системи, але замість підтримки стикаються з дискредитацією та прямими погрозами.

Переконаний, що суспільна довіра – це передусім відповідальність. Особливо для тих, хто обіймає публічні посади. Ми не можемо просто спостерігати, як одна гучна справа змінює іншу, а відповідей так і немає,

– зазначив Андрій Садовий.

Він закликав обстоювати автономію НАБУ та САП та вимагати справедливого завершення кожного розслідування.

За його словами, замовчувати проблеми корупції під час війни неприпустимо, адже це руйнує країну зсередини, поки військові захищають її на фронті.

Нагадаємо, 4 листопада 2026 року НАБУ та САП провели нові обшуки у топпосадовців СБУ та поліції в рамках спецоперації "Карфаген".

Були оприлюднені аудіозаписи розмов учасників імовірної злочинної організації, до якої, за версією слідства, входили представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вони роками прикривали кримінальний бізнес та обговорювали тиск на журналістів. Зокрема, на оприлюднених плівках фігуранти обговорювали, як підкупити чи покалічити журналіста Дениса Бігуса.