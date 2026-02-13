"STOP Корупція": журналісти принесли Коломойському до суду символічний подарунок

У Подільському районному суді Києва 13 лютого мали провести засідання у справі незаконної легалізації коштів Ігорем Коломойським. Сьогодні він відзначає 63-й День народження.

З цієї нагоди Коломойський отримав цікавий подарунок. Про це повідомили Новини.LIVE.

Що журналісти подарували Коломойському?

У п'ятницю, 13 лютого, відбулася чергова спроба провести засідання суду щодо справи Ігоря Коломойського та розкрадання мільярдів гривень. Однак слухання знову перенесли. Проте нинішній візит до суду, ймовірно, запам'ятався як журналістам, так і самому Коломойському.

Просто до зали йому принесли цікавий та головне символічний "подарунок". У день народження бізнесмена йому передали пакет з написом "STOP Корупція". Коломойський спокійно відреагував на презент.

Журналісти передали Коломойському символічний "подарунок" на День народження: відео

Нагадаємо, засідання суду стосувалося розгляду справи щодо ймовірної легалізації 9,2 мільярда гривень грошей з "ПриватБанку" та "Укрнафти", однак засідання знову перенесли.

У чому підозрюють Коломойського?