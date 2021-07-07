Справа Куницького: суд не побачив конфлікту інтересів у діях "слуги народу"

Печерський районний суд Києва закрив провадження щодо нардепа Олександра Куницького. Суд не побачив у діях "слуги народу" адміністративного правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо нардепа склало 2 адмінпротоколи через ймовірний конфлікт інтересів. Мовиться про офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес".

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Суд закрив провадження щодо Куницького

Після перевірки НАЗК встановила, що депутат розсилав офіційні депутатські звернення у різні установи з питань, "які становили його приватний інтерес":

до Державного бюро розслідувань

та "ДТЕК Київські електромережі".

У розслідуванні "Схеми" розповідали, як Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував і від імені якого публічно виступав роками, а саме – харківської групи компаній "Автоентерпрайз", що займаються імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Звернення до "ДТЕК Київські електромережі": що постановив суд

У постанові судді Печерського районного суду Крістіни Константінової від 11 червня, текст якої був опублікований пізніше, мовиться – "провадження у справі про адміністративне правопорушення за частини 2 статті 172-7 КУпАП закрити у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення".

За інформацією журналістів, одне депутатське звернення він відправив до "ДТЕК Київські електромережі" (компанії, яка відповідає за всі електромережі та підключення до них у столиці). Згідно з висновком НАЗК, звернення відправляв, перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів.

Він як нардеп цікавився, чи можна встановити електрозарядну станцію біля будинку на Печерську в Києві, де він орендував квартиру.

До депутатського звернення Куницький додав техпаспорт на зарядний пристрій виробництва харківського ПП "Автоентерпрайз".

НАЗК каже, що я відправив цей запит для того, щоб поліпшити стан своєї сім’ї, тому що я використовую електроавтівку, як і моя дружина… Але на сьогоднішній час немає ніякої законної процедури, яка має регламент, як її (електрозарядну станцію – 24 канал) встановити,

– розповів сам Куницький.

Він додав, що після відповіді подав законопроєкт, яким я мав це врегулювати, "щоб будь-яка людина мала змогу в нормальному законному руслі встановити зарядний пристрій".

Печерський суд визнав, що нардеп мав не "приватний інтерес", а діяв як депутат.

Звернення до ДБР

За інформацією журналістів, у вересні 2019 року Куницький скаржився на дії прокурорів Генпрокуратури та слідчих Державної фіскальної служби, які розслідували ухилення від сплати податків групою компаній "Автоінтерпрайз" та помічником нардепа Дмитром Ніконовим.

Наступного дня ДБР відкрило кримінальну справу проти податківців, які запідозрили "Автоентерпрайз" у фінансових махінаціях за статтею про протидію законній господарській діяльності.

Куницький пояснив, що це звернення він направив після прохання колективу підприємства для "перевірки інформації щодо свавілля правоохоронців і регулювання ведення господарської діяльності".

Нардеп наголосив, що "Автоентерпрайз" є за адресою, яка входить до мажоритарного округу, за яким він й обирався до парламенту.

Судом встановлено, що депутатське звернення... до ДБР було обумовлено необхідністю захисту інтересів виборців, здійснювалось в межах його повноважень як нардепа,

– мовиться у постанові суду.

Так, суд не побачив суперечності між приватним інтересом і службовими повноваженнями.

Реакція Офісу генпрокурора

"Законом не передбачено оскарження прокуратурою рішень у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, зокрема, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", – пояснили у Офісі генпрокурора.

У 2020 році стало відомо про те, що детективи НАБУ почали досудове розслідування відносно Куницького за статтею 368 Кримінального кодексу України, – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".

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