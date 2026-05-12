Справа "Династії": священник благословив будівництво котеджів, а його дружина отримала квартиру

Перед стартом будівництва елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині влітку 2021 року територію забудови освятили за участі священнослужителя. Згодом дружина цього священника стала власницею квартири, яку могли передати як хабар ексміністру розвитку громад та територій Олексію Чернишов.

Чернишов є фігурантом справи "Мідас" під псевдонімом "Че Гевара". Про це йдеться у нових фрагментах аудіозаписів, які опублікували НАБУ і САП.

Як Чернишов отримав "благословенний хабар"?

За інформацією слідства, перед початком будівельних робіт на території кооперативу закопали символічну капсулу та провели церемонію освячення.

"Для освячування запросили священнослужителя, дружина якого в 2022 році стане формальним власником однієї із квартир, які надали як неправомірну вигоду "Че Геварі" (Чернишову – 24 Каналу), – йдеться у розслідуванні.

Імені священника, а також його конфесійної приналежності слідчі не розголошують.

У справі також фігурують дані про подвійне фінансування будівництва – через офіційну "білу" та так звану "тіньову" каси. За версією правоохоронців, упродовж 2021 – 2025 років через зведення маєтків у "Династії" учасники схеми могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень.

Які деталі справи?