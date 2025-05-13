"Зловживав впливом": нардеп Гунько не вважає себе винним у хабарництві

Нардепа з Чернігівської області Анатолія Гунько Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві. Йому присудили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати державні посади протягом 3 років.

Він з вироком не погодився і оскаржуватиме рішення в апеляції. Про це нардеп сказав в інтерв'ю Суспільному в межах проєкту "Обранці", інформує 24 Канал.

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Гунько не вважає себе винним у хабарництві

Гунько став першим чинним народним обранцем із Чернігівщини, якого Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві. Рішення ухвалили 25 березня 2025 року.

Так, суд першої інстанції визнав нардепа за 208-м округом винним в отриманні хабаря у 85 тисяч доларів. Історія, за яку судили Гунька, сталася у 2023 році.

"Я не заперечував того факту, що людина пішла до мене з грошима в кабінеті. Коли сказали: "Гунько визнав себе винним", – це не так, тому що я не заперечив факт, який був. Коли людині дають хабар, то після цього проводяться певні дії: на руках людини має бути фарба спеціальна, чи відбитки пальців на пакеті. Ми запитали в детективів, працівників СБУ, чи була фарба, чи робили відбитки моїх пальців на пакеті, то цього не було. Наша позиція: це були активні дії людини, яка прийшла до мене в кабінет. Це була провокація", – заявив Гунько.

Нардеп не заперечує, що хотів допомогти цій людині, однак, на його думку, це не хабарництво, а зловживання впливом.

"Як юрист можу сказати, що хабар – це коли людина отримує, яка ухвалює рішення, своє управлінське рішення. Я не мав можливості ухвалювати управлінське рішення, я міг вплинути на когось, хто міг це рішення ухвалити. Тільки вплив і надалі, щоб людина, вклавши гроші, їх повернула, не зазнала збитків. За це він мав дати гроші".

За словами народного обранця Гунька, "зловживання впливом" є легким злочином.

"І цей злочин кваліфікується тим особам, наприклад, народним депутатам, які не своїм вольовим рішенням щось ухвалюють, а впливають на якесь рішення. Те, що в мене й було, до речі. Максимально – від двох до п'яти років, але може бути штраф, умовне, а не позбавлення волі. Окрім "зловживання впливом", ми ще стоїмо на тому, що ця ситуація, що я зловживав впливом, була створена правоохоронними органами спеціально. У цьому і є факт провокації: якби не була створена ситуація правоохоронцями, то і зловживання не було б, і розмови про гроші не було б", – каже він.