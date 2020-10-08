Шевченківський районний суд Києва усунув одного з трьох присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова йде про Юрія Михайленка.

Суд замінив Михайленка на іншого присяжного, повідомляє "Українська правда".

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Чому Михайленка усунули

Присяжний є чоловіком Ганни Чупіної, яку автоматична система теж обирала для розгляду справи. Чупіна взяла самовідвід. Причиною назвала те, що закон забороняє працювати разом із родичами.

Михайленко натомість самовідводу не взяв. Через це захист ще на початку хотів, аби присяжного усунули, однак отримав відмову.

Після цього захист вдруге хотів усунути Михайленка. Аргументували це тим, що закон зобов'язує присяжного правдиво відповідати на запитання сторін. А Михайленко, ймовірно, збрехав, сказавши, що не живе разом із Чупіною. Тоді суд теж відмовився відвести його.

Згодом прокурор звернувся до поліції з проханням перевірити зв’язки Михайленка і Чупіної. Після того, як інформація підтвердилась, відвести присяжного попросив уже прокурор. Суд прохання задовольнив.

Після винесення ухвали Михайленко мав можливість дати пояснення, однак відмовився.

Ким замінили присяжного

У справі є двоє запасних присяжних. Один з них – Юрій Федоренко – замінив Михайленка.

Що відомо про Федоренка? Підприємець, займається управлінням нерухомості. Присяжним працював уже у двох кримінальних справах. Розповідає, що брав участь в обох Майданах. Чоловік відзначився доволі різким спілкуванням із прокурором.