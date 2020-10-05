Поліція про нову версію вбивства Шеремета: не маємо права коментувати
Поліція давно перевіряла причетність чоловіка на ім'я Максим Зотов до вбивства журналіста Павла Шеремета. Нову версію загибелі Шеремета оприлюднили раніше в ЗМІ.
Цю версію перевіряли ще на перших етапах слідства. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна".
До теми З'явилась нова версія вбивства Шеремета: розслідування ЗМІ
Справа вже в суді та поліція не має права її коментувати,
– зазначив Клименко.
Що відомо про нову версію вбивства Шеремета
Розслідування щодо нової версії вбивства раніше оприлюднили в ЗМІ. Журналісти стверджували, що Марина Мацюк у 2016 році звернулась до правоохоронців та розповіла, що Максим Зотов зізнався їй у вбивстві Шеремета. Жінка зазначила, що потім Зотов пропонував їй 50 тисяч доларів за мовчання.
Крім того, розслідувачі дослідили, що Зотов пов'язаний із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. Ексміністр нібито просив у Шеремета, аби той допоміг йому повернутись в українську політику. За інформацією ЗМІ, Клименку та Шеремету тоді не вдалось домовитись. Саме після цього журналіст загинув.
Вбивство Шеремета: коротко
- Авто, на якому їхав Шеремет, підірвали 20 липня 2016 року.
- Протягом 3 років про розслідування вбивства нічого не було відомо.
- У грудні 2019 року на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про затримання фігурантів справи.
- Підозру оголосили 3 людям: військовому Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканту Андрію Антоненку, волонтерці й дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь.
- Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їхній бік.
- Справу розглядатиме суд за участі присяжних. 28 вересня вже відбулось перше засідання суду.