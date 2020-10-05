Поліція давно перевіряла причетність чоловіка на ім'я Максим Зотов до вбивства журналіста Павла Шеремета. Нову версію загибелі Шеремета оприлюднили раніше в ЗМІ.

Цю версію перевіряли ще на перших етапах слідства. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Справа вже в суді та поліція не має права її коментувати,

– зазначив Клименко.

Що відомо про нову версію вбивства Шеремета

Розслідування щодо нової версії вбивства раніше оприлюднили в ЗМІ. Журналісти стверджували, що Марина Мацюк у 2016 році звернулась до правоохоронців та розповіла, що Максим Зотов зізнався їй у вбивстві Шеремета. Жінка зазначила, що потім Зотов пропонував їй 50 тисяч доларів за мовчання.

Крім того, розслідувачі дослідили, що Зотов пов'язаний із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. Ексміністр нібито просив у Шеремета, аби той допоміг йому повернутись в українську політику. За інформацією ЗМІ, Клименку та Шеремету тоді не вдалось домовитись. Саме після цього журналіст загинув.

Вбивство Шеремета: коротко