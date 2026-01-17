Застава як компроміс: суд пояснив рішення у справі нардепа Шуфрича

Київський апеляційний суд оприлюднив обґрунтування рішення про застосування до народного депутата Нестора Шуфрича альтернативного запобіжного заходу. Йдеться про заставу в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.

Самого нардепа обвинувачують у держзраді. А рішення про зміну запобіжки пов'язане з перспективою дружнього врегулювання справи в Європейському суді з прав людини. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на текст ухвали від 6 січня.

Як суд пояснив своє рішення?

Як пояснюється в документі, колегія суддів не підтримала позицію суду першої інстанції, який наполягав, що лише безальтернативне тримання під вартою здатне гарантувати належну процесуальну поведінку обвинуваченого, а також усунути ризики переховування від суду чи тиску на свідків.

Шуфрич перебуває в слідчому ізоляторі СБУ вже понад два роки, водночас розгляд справи по суті фактично так і не стартував. Суд звернув увагу, що сторона обвинувачення не наводить нових аргументів щодо ризиків і не вказує на їх посилення.

За таких умов подальше тримання під вартою без альтернативи не може вважатися обґрунтованим і таким, що відповідає стандартам практики ЄСПЛ.

Варто зауважити! 4 грудня 2025 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу Шуфрича, яка стосується надмірної тривалості його утримання під вартою.

Зазначимо, що у вересні суд ухвалив рішення подовжити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, який представляв заборонену партію ОПЗЖ, ще на два місяці. Саме це, очевидно, й стало причиною звернення Шуфрича до ЄСПЛ.

ЄСПЛ запропонував сторонам надати свої зауваження до 2 квітня 2026 року та окремо звернув увагу на можливість розгляду справи в межах процедури дружнього врегулювання.

На думку Київського апеляційного суду, застосування застави як альтернативного запобіжного заходу може сприяти такому врегулюванню.

Це, своєю чергою, здатне убезпечити Україну від негативних наслідків у разі задоволення скарги ЄСПЛ, зокрема виплати компенсації та шкоди для міжнародного іміджу держави.

Водночас на останньому засіданні суд продовжив арешт Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з заставою понад 33 мільйони гривень.

Чим відомий Шуфрич та в чому його звинувачують?