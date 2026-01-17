Застава як компроміс: суд пояснив рішення у справі нардепа Шуфрича
- Суд вирішив застосувати до Нестора Шуфрича грошову заставу як альтернативний запобіжний захід.
- Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу Шуфрича про надмірну тривалість утримання під вартою.
Київський апеляційний суд оприлюднив обґрунтування рішення про застосування до народного депутата Нестора Шуфрича альтернативного запобіжного заходу. Йдеться про заставу в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.
Самого нардепа обвинувачують у держзраді. А рішення про зміну запобіжки пов'язане з перспективою дружнього врегулювання справи в Європейському суді з прав людини. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на текст ухвали від 6 січня.
Як суд пояснив своє рішення?
Як пояснюється в документі, колегія суддів не підтримала позицію суду першої інстанції, який наполягав, що лише безальтернативне тримання під вартою здатне гарантувати належну процесуальну поведінку обвинуваченого, а також усунути ризики переховування від суду чи тиску на свідків.
Шуфрич перебуває в слідчому ізоляторі СБУ вже понад два роки, водночас розгляд справи по суті фактично так і не стартував. Суд звернув увагу, що сторона обвинувачення не наводить нових аргументів щодо ризиків і не вказує на їх посилення.
За таких умов подальше тримання під вартою без альтернативи не може вважатися обґрунтованим і таким, що відповідає стандартам практики ЄСПЛ.
Варто зауважити! 4 грудня 2025 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу Шуфрича, яка стосується надмірної тривалості його утримання під вартою.
Зазначимо, що у вересні суд ухвалив рішення подовжити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, який представляв заборонену партію ОПЗЖ, ще на два місяці. Саме це, очевидно, й стало причиною звернення Шуфрича до ЄСПЛ.
ЄСПЛ запропонував сторонам надати свої зауваження до 2 квітня 2026 року та окремо звернув увагу на можливість розгляду справи в межах процедури дружнього врегулювання.
На думку Київського апеляційного суду, застосування застави як альтернативного запобіжного заходу може сприяти такому врегулюванню.
Це, своєю чергою, здатне убезпечити Україну від негативних наслідків у разі задоволення скарги ЄСПЛ, зокрема виплати компенсації та шкоди для міжнародного іміджу держави.
Водночас на останньому засіданні суд продовжив арешт Нестора Шуфрича до 13 березня 2026 року з заставою понад 33 мільйони гривень.
Чим відомий Шуфрич та в чому його звинувачують?
Нестора Шуфрича обвинувачують у державній зраді та фінансуванні Росгвардії. За версією слідства, депутат системно просував проросійські наративи, виконував вказівки спецслужб країни-агресорки та діяв на шкоду державній і інформаційній безпеці України.
Правоохоронці стверджують, що Шуфрич також регулярно використовував медійні майданчики для публічних заяв на користь країни-агресора.
Окремо зазначається, що у 2013 році Шуфрич придбав об'єкт нерухомості на території Криму, а після окупації півострова уклав угоду з Росгвардією щодо охорони майна, чим фактично здійснював фінансову підтримку ворожого силового формування.