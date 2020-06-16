Запобіжний захід Стерненку: активіст відбуватиме арешт в іншому місці
Шевченківський райсуд Києва ввечері 15 червня обрав запобіжний захід активісту Сергієві Стерненку. Однак прокурор подав клопотання про перегляд місця домашнього арешту, який Стерненко мав відбувати у військові частині в Одесі.
Спершу Сергій Стерненко у твітері написав, що голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд, оскільки ухвалу неможливо виконати.
Як все було Стерненку обрали запобіжний захід
Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис,
– розповів активіст.
Пізніше активіст уточнив, що прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання. "Що заважало це зробити одразу – невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши, що він задоволений", – написав Стерненко.
Активіст додав, що подаватиме апеляцію, щоб скасувати запобіжний захід.
Чому Стерненко не може виконати ухвалу
Судді призначили активісту домашній арешт у військовій частині в Одесі на вулиці Приморській 37. Однак у клопотанні прокурор просив про іншу адресу, оскільки Сергій Стерненко проживає у Києві.
Справа Стерненка: коротко
- Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.
- Проросійські політики закликали оголосити активісту підозру, але ніхто не зважав.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- Підозру про умисне вбивство та носіння зброї Стерненку повідомили 11 червня. До цього часу мовилося про "самозахист".
- СБУ вважає, що активіст справді використав своє право на оборону, але потім догнав нападника і завдам йому смертельного удару.
- 15 червня суд обрав йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.
- Сам активіст закликає підтримувати не конкретно його, а загалом право на захист свого життя та здоров'я.