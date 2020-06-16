Шевченківський райсуд Києва ввечері 15 червня обрав запобіжний захід активісту Сергієві Стерненку. Однак прокурор подав клопотання про перегляд місця домашнього арешту, який Стерненко мав відбувати у військові частині в Одесі.

Спершу Сергій Стерненко у твітері написав, що голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд, оскільки ухвалу неможливо виконати.

Як все було Стерненку обрали запобіжний захід

Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис,

– розповів активіст.

Пізніше активіст уточнив, що прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки на адресу проживання. "Що заважало це зробити одразу – невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши, що він задоволений", – написав Стерненко.

Важливо! Це означає, що запобіжний захід не зміниться зараз. Виправлять лише адресу.

Активіст додав, що подаватиме апеляцію, щоб скасувати запобіжний захід.

Чому Стерненко не може виконати ухвалу

Судді призначили активісту домашній арешт у військовій частині в Одесі на вулиці Приморській 37. Однак у клопотанні прокурор просив про іншу адресу, оскільки Сергій Стерненко проживає у Києві.

Справа Стерненка: коротко