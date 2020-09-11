Хабар Світлані Кондзелі: у Зеленського закликали НАБУ і САП довести справу до кінця
В Офісі Президента наголосили, що НАБУ, САП та Антикорупційний суд повинні продемонструвати свою ефективність, зокрема, у справі співробітниці ОП Світлани Кондзелі. Її минулого року затримали через підозру в шахрайстві.
В пресцентрі ОП зазначили, що президент Володимир Зеленський зробив усе, щоб антикорупційна система в Україні нарешті запрацювала.
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Винятків у цьому немає і для працівників Офісу. Навпаки – до держслужбовців, які забезпечують діяльність глави держави, діють найсуворіші вимоги прозорості та добросовісності,
– наголосили в Офісі Президента.
Хто така Світлана Кондзеля та в чому її підозрюють
- Восени минулого року співробітники НАБУ затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайстві.
- Слідство вважає, що вона разом зі співучасницею (ексзаступницею міністра культури Вікторією Лісничею) вимагали від людини (її ім'я є таємницею слідства) 300 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".
- Сьогодні з'явилась інформація, що справу про ймовірне вимагання хабара Світланою Кондзелею перекваліфікували на "шахрайство". Прокурор дійшов висновку, що в матеріалах справи немає доказів підбурювання до хабаря.
- Це, однак, не означає, що Кондзеля отримає менше покарання, адже за хабар вона могла отримати від 4 до 8 років позбавлення волі, а за шахрайство їй загрожує від 5 до 15 років за ґратами.
- Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Кондзелі.