В Офісі Президента наголосили, що НАБУ, САП та Антикорупційний суд повинні продемонструвати свою ефективність, зокрема, у справі співробітниці ОП Світлани Кондзелі. Її минулого року затримали через підозру в шахрайстві.

В пресцентрі ОП зазначили, що президент Володимир Зеленський зробив усе, щоб антикорупційна система в Україні нарешті запрацювала.

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Винятків у цьому немає і для працівників Офісу. Навпаки – до держслужбовців, які забезпечують діяльність глави держави, діють найсуворіші вимоги прозорості та добросовісності,

– наголосили в Офісі Президента.

Хто така Світлана Кондзеля та в чому її підозрюють