"Колегіальне рішення": очільник САП розкрив деталі змови Єрмака проти антикорупційних органів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко офіційно підтвердив причетність колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака до спроб знищення незалежності НАБУ та САП.

За словами очільника відомства, тиск на антикорупційні органи був не разовою акцією, а системним процесом, який координувався на найвищому рівні. Про це Клименко сказав під час інтерв'ю для YouTube-каналу "Є питання".

Як ухвалювали рішення про тиск на НАБУ і САП?

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він Єрмака головним архітектором атаки на НАБУ і САП рік тому, Олександр Клименко зазначив, що це було колегіальне рішення, яке ухвалювалося на спеціальних нарадах.

"Хтось був більш активний, хтось менш активний", – підкреслив керівник САП. Слідство має у своєму розпорядженні зафіксовану телефонну розмову, яка повністю спростовує заяви Єрмака про його непричетність до подій через нібито перебування у відрядженні.

Перебуваючи в Туреччині, колишній посадовець безпосередньо телефонував своїй заступниці та давав чіткі вказівки щодо блокування процесу відновлення повноважень антикорупційних органів.

На записах чутно, як він наголошує, що не можна "відмотувати" закон про знищення НАБУ і САП назад, навіть попри те, що президент фактично вже прийняв рішення про повернення повноважень.

Єрмак говорив, що потрібно створити групу на групу, залучити міжнародних експертів, не залучати Железняка і Ко, але затягнути цей процес, щоб збити активність протестів і загалом не повертати назад повноваження НАБУ і САП.

Що відомо про реакцію суспільства?

У цьому контексті Олександр Клименко висловив окрему подяку активній частині суспільства, яка вийшла на вулиці та підтримала антикорупційні органи під час масових протестів у Києві.

За його словами, якби не ця потужна підтримка, "зараз би не було жодного незалежного, в принципі, спроможного органу в країні, який би не був підпорядкований політичній владі".

Варто нагадати, що підготовка до обмеження незалежності антикорупційних органів розпочалася ще восени 2024 року. Кульмінацією цих процесів стало ухвалення Верховною Радою у липні 2025 року скандального закону № 12414, який суттєво обмежував функціонал НАБУ та САП.

Саме це рішення спровокувало масові протести у столиці, після чого під тиском громадськості та міжнародних партнерів влада була змушена скасувати нововведення.

Як справа "Мідас" вийшла на Єрмака?

У листопаді 2025 року правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з бізнесменом Тимуром Міндічем, яка вимагала відкати в ДП "НАЕК Енергоатом". На записах НАБУ Андрій Єрмак фігурував під псевдонімом "Алі-Баба", і саме він, за даними слідства, роздавав завдання щодо тиску на детективів. Після обшуків у його помешканні наприкінці листопада 2025 року він написав заяву про відставку.

Офіційну підозру ексголові Офісу Президента було оголошено 11 травня 2026 року. Справа стосується легалізації понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка кооперативу "Династія" в селі Козин Київської області.

Йдеться про зведення 4 резиденцій площею по 1000 квадратних метрів кожна та спільного спа-комплексу. 14 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 140 мільйонів гривень, яку було внесено, і вже 18 травня він вийшов із СІЗО.

Наразі НАБУ та САП активно перевіряють законність походження коштів, внесених як застава, оскільки існують обґрунтовані підозри щодо використання фіктивних ланцюжків та готівки незрозумілого походження.

Які нові епізоди називає САП?

Паралельно з цією справою розгортається ще один масштабний скандал – спецоперація НАБУ та САП під назвою "Форест Гамп", розпочата 19 серпня 2026 року. Фігуранткою є ексзаступниця чинного керівника Офісу Президента Кирила Буданова – Ірина Мудра, яку заарештували із заставою 20 мільйонів гривень.

Слідство викрило злочинну організацію, що намагалася взяти під контроль державний АТ "Сенс Банк" у Києві для використання його фінансових потоків та легалізації 150 мільйонів гривень готівки.

На плівках у цій справі фігурує ім'я "Кирило Олексійович", який, за версією слідства, міг координувати збір коштів. Сам Кирило Буданов заперечує свою провину, закликає дочекатися рішення суду та стверджує, що на записах "багато чого де лунає".