Ризики є: політолог оцінив, чи матиме підозра Єрмаку наслідки для Зеленського

Колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку оголосили підозру у незаконному заволодінні коштами. Корупційна схема, у якій його підозрюють, уже негативно вплинула на весь апарат ОП.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що одразу після звільнення Єрмака у листопаді 2025 року, виникли репутаційні ризики й для Володимира Зеленського. Зараз вони тільки посилилися.

Як підозра Єрмаку вплинула на Зеленського?

Восени 2025 року в Україні прогримів великий корупційний скандал, який отримав назву "Міндічгейт". До нього були залучені топпосадовці та чиновники з близького оточення президента. Обшуки зокрема проходили й у тодішнього керівника ОП Андрія Єрмака. Після цього він написав заяву на звільнення.

Підозри уже отримали Тимур Міндіч, Олексій Чернишов і також Андрій Єрмак. Останнього підозрюють у незаконній легалізації мільйонів гривень на будівництві резиденцій під Києвом. За чутками, одна з них могла належати й президенту.

Безумовно, це б'є по репутаційних позиціях Зеленського, але правових ризиків для нього немає поки він є Президентом України. За повідомленням НАБУ, він не фігурує у цій справі. Втім політичні, рейтингові ризики точно будуть,

– наголосив політолог.

Катастрофи точно не станеться. Можемо згадати, що у листопаді 2025-го Володимир Зеленський через історію з корупцією втратив 10% рейтингу, але за короткий час його повернув, коли почав протистояти американському "мирному плану".

Втім якщо з'являться нові факти, то це може вплинути на Зеленського, на його рішення знову балотуватися на посаду президента.

Що визначить подальший рейтинг Зеленського?

Сьогодні Володимир Зеленський не коментує справу Єрмака. Його прихильники не вірять у вину колишнього очільника ОП, вони пояснюють справу "пошуком ворогів", втручанням росіян чи американців. Опоненти Зеленського навпаки посилюють свою риторику. Відбувається поляризація суспільства.

Ця ситуація впливатиме на тих, хто частково довіряє Зеленському, немає сформованого ставлення до президента. Саме від цих людей залежить його політична перспектива,

– пояснив Володимир Фесенко.

Звісно, негативна інформація щодо конкретного політика потребує реакції. Але одна з найбільш ефективних тактик у подібних ситуаціях – ігнорування. Адже як тільки починаються коментарі, це викликає додаткове обговорення і створює враження причетності до ситуації.

Ігнорування інколи допомагає "загасити" конфлікт. Виправдання навпаки тільки збільшує підозру. Попри це, рано чи пізно, але відповідати доведеться. Особливо, коли дійде до виборів, цю справу активно обговорюватимуть. Володимиру Зеленському потрібно сформулювати чітку відповідь.

Що відомо про справу Єрмака?

Колишнього керівника Офісу Президента підозрюють в незаконному отриманні коштів. Детективи НАБУ і САП встановили, що організована група працювала над будівництвом маєтків під Києвом ще з 2021 року. Так учасники легалізували 460 мільйонів.

Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень. Колишній посадовець заявив, що таких грошей у нього немає, але додав, що сподівається на допомогу друзів і знайомих. Упродовж дня суму не зібрали, тому ніч з 14 на 15 травня Єрмак провів у слідчому ізоляторі.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що правоохоронна система України працює і чітко доводить, що недоторканних у нас немає. Він додав, що Єрмак був одним з ключових модераторів у перші роки війни й працював "ефективно й, можливо, у чомусь неефективно".