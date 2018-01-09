Справа Ноздровської: Геращенко розповів як підозрюваний вбивав юристку
Вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської не було заздалегідь спланованим.
Про це повідомив народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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За його інформацією, 29 грудня підозрюваний у вбивстві юристки Юрій Россошанський випадково зіткнувся з Іриною Ноздровською на зупинці громадського транспорту в селищі Демидів.
Між ними почалася суперечка, під час якої Юрій Россошанський вихопив з кишені саморобний ніж і вдарив ним у горло Ірину Ноздровську,
– розповів Геращенко.
Після цього, згідно з інформацією нардепа, Россошанський на плечах виніс бездиханне тіло правозахисниці з місця злочину і втопив у річці, яка протікає поруч.
За його словами, наступного дня після вбивства, 30 грудня, чоловік протверезів і подумував про самогубство, але співробітники поліції затримали його.
Якби Ірина і Юрій не зустрілись у цей фатальний вечір на зупинці, то швидше за все жінка залишилась би жива. Але доля розпорядилась по іншому,
– зазначив Геращенко.
Геращенко наголосив, що Юрій Россошанський люто ненавидів Ірину Ноздровську, так як вона домагалася справедливості у справі про ДТП в якій загинула її сестра і перешкоджала виходу його сина Дмитра Россошанського з СІЗО за амністією.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.
9 січня суд обрав запобіжний захід для Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської, у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.
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