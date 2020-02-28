Справа продажу викрадених в ЄС елітних авто: сина ексголови КСУ взяли під варту
Зловмисники продавали в Україні елітні автомобілі, викрадені в ЄС. Групу очолював син ексголови Конституційного суду – Андрій Стрижак-молодший. Шістьох фігурантів справи затримали, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Про результат розслідування справи викрадення у країнах Євросоюзу елітних авто повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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Суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 6 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, за рішенням суду арештували організатора схеми – Андрія Стрижака-молодшого. Йому визначили розмір застави у 17 мільйонів гривень, іншим членам групи на загальну суму 15,7 мільйона гривень.
Що відомо про злочинну схему
- Учасники злочинної групи організації оформляли на себе та на підставних людей договори лізингу на елітні автомобілі.
- Фігуранти справи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили автомобілі через митний контроль. Потім автівки реєстрували у сервісних центрах МВС України. Після цього автомобілі продавали.
- За роки злочинної діяльності група ошукала десятки закордонних організацій.
- Відомо про 56 випадків продажу викрадених авто, у результаті завдано збитків на понад 4 мільйони євро.
- Окрім того, що організатором групи був ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак, ще одним учасником схеми був депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.
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