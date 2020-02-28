Справа продажу викрадених в ЄС елітних авто: сина ексголови КСУ взяли під варту

Зловмисники продавали в Україні елітні автомобілі, викрадені в ЄС. Групу очолював син ексголови Конституційного суду – Андрій Стрижак-молодший. Шістьох фігурантів справи затримали, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Про результат розслідування справи викрадення у країнах Євросоюзу елітних авто повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до 6 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, за рішенням суду арештували організатора схеми – Андрія Стрижака-молодшого. Йому визначили розмір застави у 17 мільйонів гривень, іншим членам групи на загальну суму 15,7 мільйона гривень.

Що відомо про злочинну схему

Учасники злочинної групи організації оформляли на себе та на підставних людей договори лізингу на елітні автомобілі.

Фігуранти справи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили автомобілі через митний контроль. Потім автівки реєстрували у сервісних центрах МВС України. Після цього автомобілі продавали.

За роки злочинної діяльності група ошукала десятки закордонних організацій.

Відомо про 56 випадків продажу викрадених авто, у результаті завдано збитків на понад 4 мільйони євро.

Окрім того, що організатором групи був ексголови Конституційного суду Андрій Стрижак, ще одним учасником схеми був депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило.

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