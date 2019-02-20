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      Справа проти Труханова: п'ятеро з семи свідків не з'явилися в суді

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      У справі проти міського голови Одеси Геннадія Труханова колегія суддів за день дослідила майже тисячу сторінок матеріалів, а всі 67 томів – за менш як за два місяці. Це при тому, що у справі екс-голови ДФС Романа Насірова в столичному Солом'янському суді прокурори за рік заслухали лише трохи більше, ніж 400 сторінок.

      Одеський активіст та член громадської ради при НАБУ Віталій Устименко переконаний – адвокати Геннадія Труханова прискорюють справу для того, щоб отримати апеляцію ще до початку роботи Антикорупційного суду.

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      Судді задовольнили більшість прохань адвокатів одеського міського голови. Активісти ж переконані, що прокуратура має наполягати на більш детальному вивченні доказів. У відомстві, в свою чергу, запевнили, що навпаки хотіли б, аби всі справи рухались так швидко, як ця.

      Одеський суд показує чудеса оперативності, такого ще не було в історії України. Якби захист Труханова не боявся доказової бази, не було б куди спішити,
      – зазначив голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

      "Затягувати чи зривати процес прокурори САП не будуть. Є встановлений судом графік, засідання розписані на два місяці наперед", – прокоментував Назар Холодницький, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      Стадія допитів свідків для прокуратури почалась невдало: з семи викликаних до суду п'ятеро не з'явилися. Двоє ж тих, які на допитах давали свідчення проти фігурантів справи, взагалі несподівано відмовились говорити. Віталій Устименко вважає, що все це – через вплив самого підозрюваного.

      Жоден з них тепер не свідчитиме, що фігуранти справи винні в скоєному злочині. Це логічно, як і те, що будуть впливати на суд, якщо він в Одесі,
      – наголосив він.

      Загалом прокуратура хоче допитати 109 свідків у справі. Проте Холодницький стверджує, що окрім них у справі проти Труханова є чимало інших вагових доказів.

      За що в Одесі судять Геннадія Труханова?В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини Одеси Геннадій Труханов Судді
      Джерело: 24 канал
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